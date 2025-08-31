Santiago López volvió a caer una vez más en la zona de peligro de la quinta gala de “Objetivo Fama”.

El venezolano se encontró por tercera ocasión entre los concursantes con la menor puntuación en el “reality show” de Telemundo, al igual que su compañera de dueto, la puertorriqueña Taishmara Rivera, con quien llegó a interpretar “Bachata Rosa” de Juan Luis Guerra, y la intérprete mexicana Sheila Miranda.

Pero el público decidió sacar a la boricua de la cuerda floja con el voto “express”, por lo que llevó a Santiago y Sheila enfrentarse al proceso de eliminación.

Anteriormente, el joven de 18 años ha logrado ser salvado con más del 50 por ciento de los votos de la audiencia en las pasadas ocasiones que fue nominado.

La audiencia ya tiene la oportunidad para votar y salvar a su cantante favorito, entrando a objetivofama.net, seleccionar al participante nominado que deseas respaldar y emitir tu voto.