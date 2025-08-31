¡Este dúo se soltó, y sorprendió!

Gustavo Muñoz y Noelyz Vázquez brillaron hoy en la quinta gala de “Objetivo Fama” al cerrar su presentación musical con un beso.

Ambos puertorriqueños residentes de destacaron en el Bellas Artes de Caguas con su interpretación del éxito “Si me dejas ahora” de José José, a pesar de estos admitir que sentían nervios previo a su participación en tarima. Pero los concursantes dejan a muchos boquiabiertos cuando finalizaron el número con un besuqueo.

“!Este dúo de hoy estuvo ‘on fire’!”, aseguró la cantautora Ana Isabelle en su evaluación a los jóvenes, destacando que Gustavo mostró mejor dominio en la voz y soltura en la proyección, mientras que exhortó a Noelyz a conquistar el miedo, dado que tiene la voz.

Mientras tanto, la empresaria y estrella de “reality” Maripily Rivera le dijo a Noelyz que ella es “chiquita, pero picosa”, pero que necesita controlar sus miedos. “A la hora de tú cantar y proyectar, tienes que soltarte. Cree en ti, los miedos no existen”, le indicó el “Huracán Boricua”.

En cuanto a Gustavo, la ganadora de la cuarta temporada de “La casa de los famosos” lo felicitó por salirse del “flow urbano”, y culminó con una afirmación contundente.

“¡La hiciste tuya, Papi!”, manifestó la ponceña.