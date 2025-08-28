“Objetivo Fama” lanzó una bomba al anunciar que la ganadora de la cuarta temporada de “La casa de los famosos”, Maripily Rivera, será la jueza invitada para la quinta gala, provocando una lluvia de desacuerdos con los seguidores del “reality” musical.

La noticia se dio a conocer en las redes oficiales del programa de Telemundo, asegurando que su integración al panel de jurado compuesto por Roberto Sueiro, Ana Isabelle, y Cristina Eustace, iría más allá de evaluar la técnica vocal, interpretación y proyección de los 18 concursantes que permanecen en la competencia.

“La carrera de un artista también exige manejo emocional, disciplina y capacidad de reinventarse. Ahí es donde la experiencia de Maripily brilla, aportando una perspectiva invaluable sobre la autenticidad y la fortaleza que requiere estar bajo la mirada del público”, aseguró la producción, en su publicación en Instagram.

Pero el anuncio generó un sinnúmero de comentarios en desacuerdo con la decisión, algunos cuestionando la capacidad de la modelo y empresaria para evaluar a los concursantes.

“No tengo nada en contra de Maripily, ¿pero qué sabe ella de música? 🥴 Deberían traer jueces que sí sepan de música“, aseguró una seguidora en dicha publicación.

“No quiero ser esa persona.... pero voy a ser esa persona. ¿De verdad creen que Maripily es el mejor ejemplo para hablar sobre el “manejo emocional”? ¿Habiendo tantas opciones de artistas y traen a Maripily? Really?“, expresó otra internauta.

Otros seguidores manifestaron que sería mejor “que nos hubiese dejado con el recuerdo increíble de las pasadas seis ediciones”.

Aclaran rol del juez invitado

Tras las fuertes críticas de la audiencia, el equipo de “Objetivo Fama” emitió unas declaraciones escritas donde aclaran el rol del juez invitado.

En el comunicado, la producción indicó que, mientras los integrantes originales observarán el desempeño técnico de los cantantes, ese cuarto integrante aportará una “visión distinta”, compartirá su experiencia como figura pública, “brindará consejos reales sobre cómo manejar la fama”, así como generar “identificación y empatía con el público”.

“Ser artista es un todo, implica disciplina, resistencia emocional, manejo de la presión, conexión genuina con el público, y la capacidad de ireinventarse constantemente. Es por esto que el programa incorpora un cuarto juez invitado en cada gala, proveniente de distintas áreas del entretenimiento y la cultura popular”, expuso, al tiempo que sostuvieron que el cuarto juez “no está para calificar el canto, sino para mostrar que ser artista es un todo”, por lo que ese aporte “completa el ecosistema de ”Objetivo Fama“.

Dichas declaraciones se producen luego de una gala complicada en el Bellas Artes de Caguas, donde el público protagonizó un abucheo sonoro contra el panel de jueces al ver que los participantes Emmanuel Otero, Gala Vargas y Gustavo Muñoz cayeran en la zona del peligro.

El desacuerdo de la audiencia se agudizó cuando las presentadoras Gil López y Jimena Gállegos llamaron a Vargas, quien llegó a cantar la versión de Laura Pausini de “Turista” por Bad Bunny con su colega Ariana Babilonia, recibiendo halagos de Sueiro y Eustace, mientras que recibió de Ana Isabelle y el invitado de la noche, el productor Eric Duars.