El cantante Félix Torres confesó sentirse plenamente agradecido por todo el aprendizaje que derivó durante sus días como aspirante a ganar la competencia de canto de la séptima edición de “Objetivo Fama”. Sin embargo, la tristeza mayor llegó al momento de despedirse de sus compañeros luego de convertirse en el segundo eliminado del “reality”, cuya gala se realiza los sábados en el Bellas Artes de Caguas.

“Ese fue el momento más malo”, confesó el intérprete de Cidra sobre la realidad de decir adiós a la producción de Telemundo. “Fue el peor momento de ayer (domingo), cuando ya me tocó bajar con las maletas y despedirme de todos ellos. Fue un momento muy emocional. Estaba llorando mucho. Pero yo sé que ellos la van a romper”, afirmó dentro de la pesadumbre.

En su experiencia más reciente, el cantante interpretó junto con Gustavo el tema “Eazt”, del exponente urbano Jay Wheeler. Pero su salida se dio tras ser amenazado junto con Santiago López en la gala del 16 de agosto, por su desempeño con Cristian para el tema “La quiero a morir”. Solo logró un 43.1% de los votos del público a su favor, por lo que no prevaleció ante López, quien por segunda vez ganó la salvación.

Al repasar las razones que lo llevaron a ser amenazado, manifestó que hubo diversos aspectos que fallaron en su contra. “Había muchos factores que predisponían el resultado”, analizó con pausa sobre su dúo con Cristian. “Sí. Tuve una mala noche que me costó la competencia, que fue la noche de la nominación”, prosiguió. “Hubo muchas complicaciones con esa gala. Los tiempos de ensayo fueron bien limitados. Esa canción se cantó… Cristian y yo la cantamos juntos, completa, dos veces, antes de presentarla. Y creo que el día antes, que se cantó una vez, y el día del show, que se cantó en el ensayo, ‘so’, no hubo suficiente práctica. Cristian estuvo con una laringitis”, detalló. “Él no podía cantar por ninguno de los días. Él no pudo ir a los ensayos de la academia, o sea, no estuvo conmigo como en dos de los ensayos con la profesora Ariana”, declaró al observar los retos.

“Tanto yo como él cometimos errores. Yo al principio entré un poco antes de tiempo en la canción. Pero eso yo lo logré, se logró resolver bien rápido, no fue algo que debía afectar mucho la presentación. Cristian fue muy bueno improvisando. Pero él cantó los versos al revés. Cantó su segundo verso donde iba el primero, entonces al ir yo después, cuando yo iba, iba a cantar mi segundo verso, que no era el que iba”, dijo. “Me confundí. Traté de arreglarlo. Entonces mi voz ya no salió, mi mente no pudo corregirlo. Me confundí en la letra. No fue que se me olvidó”, reiteró, y aclaró con relación a Cristian que “no lo juzgo”.

Su salida no empaña toda la alegría que derivó de sus días en la competencia. “Me siento bien satisfecho con todo lo que yo he hecho con ‘Objetivo Fama’, a pesar de esa gala, porque eso no me define como artista ni como cantante, ni define la calidad de música que yo puedo ofrecer”, expuso con ilusión. “Me siento bien. Me siento feliz. Me siento bien agradecido de haber participado en ‘Objetivo Fama’. Es algo grandioso para mí. Es un sueño hecho realidad. Yo veía el programa cuando yo era chiquitito, y el poder no solo verlo en la televisión, sino estar allá y que la gente me vea a mí, eso lo ha sido todo”.

Félix confesó valorar las observaciones que recibió de parte del jurado, compuesto por Roberto Sueiro, Ana Isabelle y Cristina Eustace. También, de parte de la profesora Eileen Larracuente.

“Esa mujer es excelente. Ella fue, yo creo que lo mejor que yo pude experimentar estando en ‘Objetivo Fama’. Me dio muchísimas herramientas para yo aprender a cantar mejor, a no lacerar mi voz cuando canto”. Su sentir se extiende a su interacción con Denise Quiñones, directora de la Casa Estudio.

“Siempre me recordó que debo creer más en mí, ser más seguro, y a la hora de proyectar en el escenario, siempre nos daba ‘tips’ y sacaba tiempo para vernos y escucharnos para decir qué podía corregirnos”.

El amor por cantar lo reconoció desde su niñez, por eso sus planes de sobresalir a nivel profesional en este campo siguen más firmes.

“Voy a seguir trabajando en mi música, empezar a desarrollarme más como artista, empezar a escribir mi álbum y lanzarme al estrellato porque ya yo empecé. Esto no es algo que yo quiera parar jamás. La música es lo que yo voy a hacer”.