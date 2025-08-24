¡En desacuerdo! Así quedo el público que asistió a la cuarta gala de “Objetivo Fama” al enterarse que los concursantes Emmanuel, Gala y Gustavo cayeron en la zona de peligro.

Desde la sala del Bellas Artes de Caguas, los fans manifestaron su resentimiento luego que las presentadoras Gil Marie López y Jimena Gállegos revelaran que los tres concursantes boricuas quedaron en la cuerda floja, lo que provocó que los espectadores abuchearan al panel de jueces compuestos por Roberto Sueiro, Ana Isabelle, Cristina Eustace y el productor Eric Duars como invitado especial.

Las emociones del público se caldearon más cuando el nombre de Gala fue mencionado como una de las concursantes en peligro de eliminación, luego de que la boricua de 22 años se destacara junto a su colega Ariana, quienes le dieron voz al tema “Turista” de Bad Bunny, la versión interpretada por Laura Pausini.

Gustavo y Emmanuel esperan por el apoyo del público para permanecer en la competencia musical. ( Suministrada )

De hecho, dicha presentación recibió halagos por el productor Roberto Sueiro, quien le dio un “soberbio”, y la cantante mexicana Cristina Eustace.

No obstante, la audiencia decidió, y salvó a Gala con el voto “express”, dejando a Emmanuel y Gustavo en riesgo de salir del concurso.

La audiencia ya tiene la oportunidad para votar y salvar a su cantante favorito, entrando a objetivofama.net, seleccionar al participante nominado que deseas respaldar y emitir tu voto.