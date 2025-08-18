La intérprete Genoveva Fraticelli confesó que la tristeza ha asomado tras ser la primera eliminada de los 20 participantes de la séptima temporada de “Objetivo Fama”, pero esto no cambia su determinación por seguir trabajando en su carrera artística y continuar ganándose el amor del público.

La semana pasada, Genoveva y Santiago resultaron amenazados y el público decidiría quién abandonaría el “reality” este sábado reciente. A pesar de que la participante obtuvo una buena evaluación del jurado tras interpretar junto a Taishmara y Noelyz la canción “Cómo te va, mi amor”, de Pandora, los votos del público no favorecieron que se quedara.

“Me siento bien por el hecho de que solamente fue una diferencia de 3%, con la cual es como que… tengo gente que me apoyó y vieron este potencial que yo todavía podía seguir dando. Y creyeron en mí, creen en mí todavía. Comoquiera me siento bien, me siento ganadora, me siento apoyada, me siento querida por mi isla, por la gente de afuera, de Nueva York, del mundo, de las personas que me vieron”, dijo con agradecimiento Genoveva a Primera Hora, y puntualizó que esto no apaga su entusiasmo por seguir labrando sus ganas de tener su lugar en la industria de la música.

“Fue una hermosa puerta que se me acaba de abrir”, expresó con ilusión sobre el nuevo giro tras su salida de la competencia de canto, cuya gala se realiza cada sábado en el Bellas Artes de Caguas. “Me siento triste, pero en el lado personal de este nuevo comienzo, me siento contenta. Yo de ‘Objetivo Fama’ agarré muchas herramientas hermosas y muchos consejos y muchas cosas que me dieron una gran motivación”, prosiguió con énfasis la cantante de padre puertorriqueño y madre peruana, quien nació en Nueva Jersey, pero pasó gran parte de su crianza en Ponce. “Ahora sí empieza mi carrera de artista. Ya estoy en las afueras, ya puedo hacer más música, ya la gente sabe quién soy”.

Cuando mira atrás, Genovena fue enfática en toda la ganancia que derivó de la competencia, con la que el ganador aspira a convertirse en la próxima estrella de la música. “Me llevo las críticas constructivas de mis jueces”, dijo sobre el músico Roberto Sueiro, la cantante y actriz Ana Isabelle, y la ganadora de la quinta temporada del “reality”, Cristina Eustace. “Estoy bien agradecida de todas las cosas que ellos quieren que yo corrija, porque ellos ven el bien para todos. Todo eso me lo llevo para seguir mejorándolo, para la carrera que empecé a realizar. Me llevó el amor y el apoyo de mis compañeros, de los 19 de ellos. Cada uno me dio un granito de su arena y de cada quien absorbí algo que me ayudó a tener seguridad en mí, de tener esta nueva versión de Genoveva”, prosiguió con emoción.

Para Santiago y Félix, que son los amenazados de esta semana, Genoveva los invitó a seguir creyendo en su talento. “Son muy buenos en su género y en su área. Son dos muchachos espectaculares como personas y como artistas. Les deseo mucho éxito y que se enfoquen y trabajen y que conecten, que sigan conectando con el público, porque al final del día ellos son los que deciden, y que le echen ganas”.

Compartir con los suyos es la meta inmediata de Genoveva. “Ahora mismo mis planes son, además de, al fin después de dos meses ver a mi familia (ríe), crear música, hacer audiciones. Mi gran sueño es estar algún día en Broadway. Yo hago teatro. Y audicionar aquí en obras en Puerto Rico”.

Para concluir, resaltó que seguirá atenta a cada gala. “Les deseo a ellos todos lo mejor. Los quiero demasiado y ya los extraño. Qué raro es estar ahora sola y no tenerlos contigo. Pero les deseo lo mejor y desde aquí yo estoy apoyando a cada uno de ellos, porque para mí todos son ganadores”.