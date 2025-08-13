“No se sobreconfíen, ¡concentración!“, eso manifestó Denise Quiñones al asegurar que los participantes de ”Objetivo Fama” cuentan con la capacidad para esmerarse en la tercera gala que se celebrará este sábado en el Bellas Artes de Caguas.

La directora de la Casa-Estudio adelantó que tras las altas expectativas que dejó la primera presentación, no esperaba ver que las emociones invadieran a la mayoría de los concursantes en la más reciente gala, generando problemas en la proyección escénica, más tropiezos en la afinación y hasta olvidar las letras de una canción.

“Se los dejé saber, que en la pasada gala me sorprendieron, quedé en ‘shock’ con todos ellos. Siento que si uno no se concentra el doble que la primera vez, todo puede ir bajando”, resaltó Quiñones, quien aseguró que este tipo de situación no es nada extraña, asegurando que las “segundas funciones” de un espectáculo suelen ser más difíciles. “Me siento orgullosa de lo que están haciendo, pero entiendo que le pueden meter más ganas en la tercera gala”.

Pero no todo fue malo en la presentación que se dio el pasado sábado en la Ciudad Criolla. La ex Miss Universo 2001 aseguró coincidir con los “soberbios” que concendió el productor Roberto Sueiro al dueto de Dionicio y Rafael, que se apoderaron de la tarima con su interpretación de “Fan enamorada”, tema popularizado por Servando y Florentino; así como Vicky y Félix, que conmovieron a los presentes al darle voz a “Recuérdame”, canción del grupo La Quinta Estación y Marc Anthony.

“Hay muchísimo talento y ellos están empezando. Hay muchas destrezas que están asimilando al mismo tiempo. Tal vez en la otra gala solo tuvieron que cantar y hacer movimientos más simples; aquí muchos tuvieron que cantar y hacer coreografía, lo que representa otro reto porque tienen que ver cómo se mueven, manjear la respiración y cuidar la entonación. Ellos están aprendiendo”, manifestó la directora.

La también cantante afirmó que en su próximo encuentro con los jóvenes cantantes les reiterará que se enfoquen más en sus ensayos y que no se conformen con el mínimo.

“Si antes ensayaban dos o tres veces, que hagan el triple de ensayos, porque ahí está la preparación y eso es lo que les va a dar la seguridad, que fue donde me fallaron un poquito en esta gala”, destacó. “Aunque tú sientas que ya lo tienes, no, sigue... ¡Sigue hasta el mismo viernes! ¡Hasta el mismo sábado! ¡Sigan ensayando ante el espejo, ante ellos mismos, que busquen cualquier momento para ensayar!“

Enfoque en el control de las emociones

En cuanto a los nuevos amenazados, Genoveva y Santiago, Quiñones afirmó que estará trabajando de cerca con ellos para proveerles apoyo ante el difícil momento que enfrentarán esta semana, al igual que asesorarles en cómo manejar sus emociones en el escenario.

“Es mucho a lo que ellos tienen que ir acoplándose, así que estaré con ellos dándoles muchos abrazos, pero también diciéndoles que se pongan las pilas, especialmente a Santi, que es el más bebé, pero tiene que desarrollar esa coraza”, expresó resaltando que el floridiano debe conectar con sus sentimientos dentro y fuera de la tarima y no mostrarse abatido.

En cuanto a Genoveva, resaltó que la neoyorquina lució más fuerte en la tarima, aunque reconoce que experimenta un momento complejo al estar en la cuerda floja.

“Creo que ambos van a estar bien, van a darlo todo, y aquí hay tantas sorpresas que uno nunca realmente sabe a lo que el público vaya a reaccionar o no”, manifestó.

“Objetivo fama” continúa en la busca de la próxima estrella de la música el próximo sábado, a las 8:00 p.m., por Telemundo Puerto Rico.