Usted debe saber que “Objetivo fama” es un programa de telerrealidad que busca talento y al final de semanas de preparación y trabajo se escoge al major cantante.

Este año, uno de los jurados del programa es Ana Isabelle. La cantante tuvo un romance de varios años con el reguetonero Ken-Y y previamente habían grabado juntos dos temas, “¿Quién dijo amigos?” y “Si tú me amas”. Sugestivos los títulos… ¿verdad?

Pues bien, no sé a quién se le ocurrió que Ken-Y fuera el cuarto jurado de la segunda gala de OF, pero parece que se le olvidó o no sabía que Ana Isabelle fue su novia y no acabaron bien, pues se habló hasta de infidelidad.

Me dicen algunos de los que estaban en en Centro de Bellas Artes de Caguas que se sentarían uno al lado del otro, pero cuando la gente de Ken-Y se enteró comenzó el pulseo. Él no quería estar al lado de ella y su gente fue al área del jurado y vio lo cerca de las sillas, y simple y sencillamente dijeron frente a público que él no se sentaría al lado de su ex… Ardió Troya.

¿Cómo?

Comenzaron los ple ples entre gente de un lado y de otro. Me dijeron que Ana estaba de ataque, pero no tenía problema en sentarse junto a él. Ah... la gente de él y el propio cantante querían evitar la situación. Quizás por eso ella sacó hasta nuevas palabras para describir a los participantes y hasta gritó. Raro en ella.

Me imagino que él, que está tranquilo en cuanto a amores, no quería que comenzaran rumores de algo que no es, o sea, un supuesto “come back” con Ana. Ujum...

Así que la diplomacia ganó y vimos Ken-Y al lado de Cristina, que no tiene vela en ese entierro y estaba cómoda al lado de él, al igual que Roberto Sueiro, que por su cambio pues el “soberbio” se lo damos a él.

La tensión estuvo a flor de piel en toda la gala y dicen que uno de los que andaba en el grupeche con Ken-Y llegó a decir que si no cambiaban el área que le tocaba se irían. Nene, tú no eres el cantante y te estás tomando atribuciones que no te corresponden.

Así que como en las telenovelas “Mil y una noches” o “Kara Par Ask”, las cosas quedaron bien, pero me imagino que la gente de “Objetivo fama” y Telemundo no llevarán más a Ken-Y o si lo llevan se encargarán de que Ana Isabelle no esté.

O sea, la canción “¿Quién dijo amigos?” la protagonizaron el pasado sábado. Hello, gracias.

Despidos en Miami

Varios periodistas y personalidades de radio y televisión en Miami fueron despedidos de sus programas y se dice que hay más. La anfitriona de programas de TV y radio, María Laria, cuyo programa se veía en Puerto Rico, fue despedida y su show saldrá del aire. La periodista Neida Sandoval, reconocida por su trabajo en Univision, corrió la misma suerte al igual que mi buen amigo Pedro Sevcec. Ambos son tremendos profesionales.

Se dice que todo tiene que ver con cambios en la frecuencia AM de algunas radioemisoras. La realidad es que los programas que se escuchaban de las 8:00 p.m. en adelante saldrán del aire y en su lugar pautarán música. Otros informes señalan que América TV sigue recortando y no se ve la luz al final del camino. Una pena.

Ah y tal como habíamos adelantado, el Congreso de Estados Unidos no le asigna dinero al sistema público de radio y televisión educativa PBS y tendrán que cerrar operaciones.

Todavía no se sabe cómo afectará esta decision a WIPR TV y Radio en Puerto Rico. El pasado año, la Junta de Supervisión Fiscal no le asignó dinero y entre la Lotería y anunciantes lograron subsistir. Aunque no es un secreto a voces que la pasada administración dejó cuentas largas sin pagar. Y que no me digan que me lo inventé.

“Up front”

El próximo miércoles es el “up front” de San Juan Moda en la Casita de los Rones en el Viejo San Juan. Habrá que ver qué es lo próximo y quiénes serán los escogidos.