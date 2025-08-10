¡La competencia apretó!

Los 20 artistas de la séptima temporada de “Objetivo Fama” volvieron anoche a encender el Bellas Artes de Caguas con una emotiva y compleja segunda gala.

Los jóvenes volvieron a la Ciudad Criolla para seguir dando paso al “reality show” de Telemundo Puerto Rico con una velada llena de sorpresas, donde las emociones parecieron traicionar a muchos de los participantes, mientras otros lograron cambiar la narrativa de la semana pasada y conquistaron el escenario.

Primera Hora te comparte algunos de los momentos más definitivos de la noche:

Valente se lució

Luego de ser uno de los primeros en caer en la zona de peligro, el cantante Valente se destacó como una de las mejores participaciones de la gala. Este aprovechó el susto y se lució al interpretar “Yo quisiera” de Reik junto a su compañero Santiago. “Yo ni me acuerdo de Valente de la vez pasada, ¿dónde está?“, expresó la cantante Cristina Eustace, una de las integrantes del jurado, al boricua, quien luego se sorprendió al recibir inmunidad para la próxima semana.

Rafael y Dionicio se ganan su primer “soberbio”

Tras recibir la sorpresa de no ser eliminado de la competencia, Rafael se levantó de las cenizas junto a Dionicio al cantar “Fan enamorada” de Servando y Florentino, donde pudieron mostrar una excelente química en la tarima, así como cada uno mostrar sus mejores cualidades al canto. El productor y jurado Roberto Sueiro manifestó que su dueto fue un “jonron para ambos”, por lo que este les obsequió su icónico “soberbio”.

¿Romance entre Taishmara y Gustavo?

Otro giro de la noche fue cuando les tocó el turno a Taishmara y Gustavo para presentarse al escenario, donde la producción los sorprendió con sus interacciones románticas desde la Casa-Estudio. Pero cuando les tocó darle voz a “Dónde está el amor’, tema popularizado por Jesse y Joy y Pablo Alborán, ambos parecieron perder la chispa. ”Juntos, tienen una voz bien melodiosa, y hacen una química bonita... pero siento que perdieron una buena oportunidad“, aseguró la cantante Ana Isabelle, desde el panel del jurado.

Vicky y Félix sorprenden con “Recuérdame”

Vicky vuelve a sorprender en el escenario tras unirse a Félix para interpretar “Recuérdame” de La Quinta Estación y Marc Anthony, lo que los llevó a ambos a lucirse ante el público presente. “Son dos adultos de la música. Sentí la química”, expresó el cantante Ken-Y, quien fue el juez invitado de la noche.

Cristian y Miguel dejan sus almas con “Que lloro”

Miguel, quien también logró salir de la eliminación tras una decisión de la producción, fue otro concursante que brilló tras cantar “Que lloro” de Sin Banderas con su compañero Cristian. “Perro, perro, perro. Una voz con alma, los dos”, indicó Cristina Eustace, en su evaluación.

Noelyz recibió nominación directa

Noelyz, quien cumplió anoche 19 años, no llegó a tener su mejor gala tras olvidarse el principio de “Así es la vida” de Enrique Iglesias y Maria Becerra mientras la interpretaba con su compañero de dueto, Kevin. Este desliz provocó que la floridiana recibiera una nominación directa a la zona de peligro. Pero el público aseguró que la joven no se iba con el voto “express”.

Nuevos artistas en la zona del peligro

Genoveva y Santiago se convirtieron en los artistas amenazados de la segunda gala de “Objetivo Fama” de Telemundo Puerto Rico.

En el caso de la neoyorquina, su nominación surgió tras perder el “tempo” al darle voz junto a su compañera, Gala, a la canción “Cosas del amor” de Ana Gabriel y Vicki Carr. Mientras tanto, Santiago dejó que los nervios se apropiaran de él, por lo que le afectó la dicción y proyección en su participación. “Tú eres el nene de las nenas. Quisiera que trabajaras un poco más la canción. Trabaja un poquito el tempo y la canción”, resaltó Ana Isabelle.

Puedes salvar a uno

Para votar por tu artista favorito y salvarlo de ser eliminado de “Objetivo Fama”, puedes acceder a objetivofama.net/vota, donde puedes elegir al concursante que buscas darle su nueva oportunidad.

Cada usuario puede votar hasta 10 veces por día, lo que aumenta las posibilidades de influir directamente en los resultados, mientras tanto, las votaciones permanecerán abiertas hasta el jueves siguiente a cada gala, a las 7:00 p.m., hora de Puerto Rico y el este de Estados Unidos.