Aunque la aventura de “Objetivo Fama” continúa con 19 concursantes que persiguen el sueño de ser la próxima estrella de la música, Denise Quiñones ya tiene claro qué armas necesita el ganador de la séptima temporada de la competencia para triunfar.

“Con el próximo ganador de Objetivo Fama, estamos buscando a la persona que sea más completa, más ‘well-rounded’, en el sentido que tenga todos los elementos necesarios de un artista más desarrollado”, sostuvo la directora de la Casa Estudio, quien evalúa el progreso de los jóvenes que se trepan cada sábado para conectar desde el escenario tanto con el público que dice presente en el Bellas Artes de Caguas, así como los televidentes por Telemundo Puerto Rico y Estrella TV.

PUBLICIDAD

¿Pero cuáles son esas cualidades?, preguntamos.

“Necesitamos que el artista, en todos los renglones, esté más avanzado que los demás, que esté más sólido en las distintas áreas, en lo físico, en el control del instrumento, la afinación, respiración, coreografía, así como en el aspecto mental; que pueda aguantar esta presión de desempeñarse todas estas semanas”, respondió Quiñones. “La consistencia, la disciplina, el hambre, el aprender de las partes creativas y empresariales, esas son claves para triunfar”.

La también cantante resaltó que la disciplina será sumamente importante para mantener no solo una condición física apta para brillar en las tablas, sino también una madurez emocional que le permita desenvolverse en el aspecto creativo y comercial.

“Uno de los factores más determinantes es la claridad de quién eres como persona, saber lo que quieres expresar y por qué, yo creo que eso es lo que le hará conectar con el público”, sostuvo la exreina de belleza.

“Cuando tienes esa visión, esa claridad, esa pasión de ir tras esa canción que quieres hacer, ese mensaje que quieres enviar, con el que quieres conectar, cuando tienes esa claridad de tu creativad, para mí, eso es fundamental”, agregó.

Los muchachos “apretaron”

De camino a la cuarta gala de la competencia, Quiñones afirmó que los 19 concursantes tienes expectativas altas que cumplir tras la buena gala que tuvieron el pasado sábado.

“¡Ellos apretaron! Tomaron todos los consejos y con el paso del tiempo, al coger confianza y asimilar todas las tareas que tienen que hacer, todo termina cayendo en su sitio. Esa pasada gala fue increíble“, aseguró.

PUBLICIDAD

Entre los puntos más sobresalientes, Denise también resaltó que los participantes tuvieron más control de su presencia, así como de la interpretación de sus temas en la tarima.

“En general, se notó un crecimiento en todos, ellos están controlando la canción y no que la canción los controle a ellos. Ese progreso se vio”, manifestó.

Pero Quiñones dejó claro que la clave en las próximas galas será la consistencia de cada uno de los cantantes para seguir triunfando y evitar caer en la cuerda floja.

“Esto es como un maratón, quienes muestren esa disciplina son los que van a seguir brillando”, sostuvo.