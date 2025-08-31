Maripily Rivera arrasó anoche como la jueza invitada de la quinta gala “Objetivo Fama” al zamparle un beso a un concursante por su estelar desempeño en el Bellas Artes de Caguas.

El momento que protagonizó la empresaria sucedió de que el duo de Cristian Diana y Yancy Abril conquistaran al público al cantar “Vivo por ella” de Andrea Bocelli y Marta Sánchez, que les concedió un “soberbio” de Roberto Sueiro, un “perro, perro, perro” de Cristina Eustace, y hasta un “glorioso” Ana Isabelle.

Cristian y Yancy sorprendieron con su presentación de "Vivo por ella" de Andrea Bocelli y Marta Sánchez. ( Suministrada/Karla de León Colón )

Al momento que el “Huracán boricua” tuvo su turno para evaluar al dúo, ella decidió sorprender al compatriota de 24 años con un deseo que hizo previo a su interpretación, donde admitió que, aunque no iba a besar su compañera de canto, no le diría que no a recibir uno de alguien del público.

“Yancy y Cristian, ¡me encantó, qué canción, qué voz! ¡Pero Cristian, acércate, que el beso te lo voy a dar yo!”, le dijo la ponceña a Cristian, seguido con la caricia.

“¡Valió la pena que fuera por ti!“, gritó el participante.

“Papi, ¿te gustó el beso?“, le preguntó a Cristian, a lo que este respondió con un ”¡RIIIICOOO!"

El “voto perdido” se coló en el show

Otro momento que protagonizó la ponceña fue cuando expresó su diferencia sobre la evaluación que hizo Ana Isabelle del duo de Gala y Andrea tras interpretar “Tu falta de querer” de Mon Laferte.

“¡Hay que tener cuidado con gritar! Con que la fuerza del cuerpo no se vaya a más”, sostuvo la cagüeña, quien también les dijo a ambas que tuvieron una “presentación inestable”, por lo que volvió a recibir abucheos del público.

“¡Gracias, público, yo también los quiero!“, manifestó la también actriz.

Pero Maripily dejó claro su sentir sobre el “performance” de las boricuas.

“¡Me encantó! Es que lo tienen todo, se lo vivieron, tienen esa pasión, esa conexión que había entre las dos, y esa sensualidad. Asi que, Ana Isabelle, ¡voto perdido para ti!“, sostuvo Maripily.

‘Objetivo Fama" continúa en la búsqueda de la próxima estrella de la música el próximo sábado, a las 7:55 de la noche, por Telemundo.