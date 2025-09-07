La sexta gala de “Objetivo Fama” sobresalió por unir a estrellas de temporadas previas que dejaron huella en la historia del ‘reality show’, con finalistas de la temporada actual, para un junte de veteranía con nuevos talentos. El momento se dio a casa llena en el Bellas Artes de Caguas, donde se transmite cada sábado.

El programa de realidad de Telemundo también celebró una semana de votaciones que acumuló el millón de votos, de acuerdo con información reseñada en comunicado de prensa.

Durante el encuentro, se anunció la salida de Santiago de la competencia musical. Gala y Alexis son los amenazados de la semana.

Janina, Juan Vélez, Cristina Eustace, Fabián Torres e Iván “La Voz” comenzaron la gala junto a los concursantes interpretando “Color Esperanza”, de Diego Torres. Más adelante, el público disfrutó el musical especial de Iván “La Voz”, Víctor Santiago y Juan Vélez, quienes se adueñaron del escenario con “Cuando acaba el placer”, de Alexandre Pires.

Entre las presentaciones más elogiadas de la noche, figuraron las de Sheila y Cristian con “Buenos Amigos”, éxito de Selena y Álvaro Torres. También, Dionicio y Fabián con “Si tú me amaras”, de Cristian Castro, la que fue descrita con un “soberbio” por Sueiro. Iván “La Voz” y Valente interpretaron con “Me vas a extrañar”, de Pepe Aguilar, mientras que Santiago y Andrea cantaron “Solamente tú”, de Pablo Alborán.

El dueto de Cristina Eustace y Vicky cantó “La gata bajo la lluvia” de Rocío Durcal, mientras que Kevin y Miguel sellaron la noche con “Mi princesa” de David Bisbal.

Juan Vélez y Yancy cerraron la velada con “Devuélveme la vida”, de Antonio Orozco, otra actuación que Roberto Sueiro catalogó como “soberbia”.

Entre los duetos de la noche, también estuvieron Gala y Taishmara con “Mi mayor venganza” de La India, Noelyz y Rafael con “No, No, No” de Thalía y Romeo Santos, Janina y Ariana con “Hacer el amor con otro” de Alejandra Guzmán, y Alexis y Gustavo con “El amor de su vida” de Grupo Frontera y Grupo Firme.

El reconocido artista mexicano Fernando Allende fue el jurado invitado de la noche. Los jueces otorgaron la inmunidad a Andrea, mientras que Gustavo fue salvado por el voto del público.

Gala y Alexis son quienes figuran en la cuerda floja, por lo que la audiencia puede apoyar a su concursante favorito a través de ObjetivoFama.net

La próxima semana se le dedicará la séptima gala al Divo de Juárez, Juan Gabriel.

Los boletos para ver la gala de manera presencial están disponibles en Ticketera.