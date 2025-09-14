La intérprete Gala Vargas se convirtió en la quinta participante en quedar fuera de la séptima edición del “reality” “Objetivo Fama”.

En el encuentro reciente de la competencia de canto, que se realiza cada sábado en el Bellas Artes de Caguas y se transmite por Telemundo, el legado musical del mexicano Juan Gabriel fue el eje central. Los concursantes dieron inicio a la noche con su versión grupal de “El Noa Noa”.

Gala no logró prevalecer en la competencia, frente al 59.75% de los votos que logró Alexis.

Sin embargo, Alexis y Valente quedaron nominados esta semana y, una vez más, será la audiencia quien decidirá quién se quedará a través de ObjetivoFama.net.

Por otro lado, Cristian obtuvo la última inmunidad de la temporada. Miguel permanece en la competencia gracias a los votos del público.

Las dos presentaciones más ovacionadas de la noche estuvieron a cargo de Cristian y Kevin con “Abrázame muy fuerte”, y Dionicio con “Querida”, del Divo de Juárez, según se detalla en el comunicado de prensa.

Los duetos de Rafael y Vicky en “De mí enamórate” en versión tropical, Taishmara y Noelyz con “Me gustas mucho”, y Sheila y Yancy con “Te lo pido por favor”, se sumaron a los que el público elogió con sus aplausos.

Gustavo y Gala estuvieron a cargo de “Ya lo sé que tú te vas”, en la versión de Natalia Jiménez y Pedro Fernández. Andrea cantó “Así fue” al estilo de Isabel Pantoja, mientras que Alexis y Valente interpretaron “Por qué me haces llorar”. Ariana y Miguel se juntaron para “Perdóname, olvídalo”, en la versión de Giselle y Sergio Vargas.

El animador Alex DJ se integró como jurado invitado de la noche, para exponer sus observaciones junto con el panel compuesto por Roberto Sueiro, Ana Isabelle y Cristina Eustace, quienes han tenido esta labor desde el inicio de esta temporada.

La reconocida artista internacional Olga Tañón será la invitada especial de la próxima gala.

Los boletos para las próximas galas ya están disponibles en Ticketera.