Los sentimientos encontrados invaden a Gala Vargas al procesar la salida de la competencia de canto “Objetivo Fama”. Por un lado, extraña lo que pudo ser la posibilidad de salir victoriosa en la séptima temporada del “reality”. Por otro, atesora rencontrarse con su familia después del aislamiento en la casa estudio como parte de la preparación del programa de realidad.

“Tengo muchas emociones encontradas. Me siento un poquito triste, no por el hecho de no ganar, porque como dije, cuando me fui, yo me fui siendo una ganadora. Yo gané experiencia. Mi vida cambió. Soy una persona diferente a la que entré. Salí con amigos nuevos, que creo que eso para mí es el universo. Me da un poquito de tristeza porque me encariñe con ellos, los compañeros”, afirmó la ponceña, quien tras no lograr el favor del público ante Alexis, el sábado se convirtió en la quinta aspirante en ser eliminada del programa de realidad que se transmite por Telemundo. “Y me siento feliz de que estoy viendo a mis seres queridos aquí afuera, a mi mamá, que no hablaba con ella, a todos mis hermanos. El apoyo ha sido tan grande”.

La intérprete se une a Genoveva Fraticelli, Félix Torres, Emmanuel Otero y Santiago López en ser retirados dentro de los 20 concursantes. Su ejecutoria con el tema “Mi mayor venganza”, la que realizó el sábado de la semana anterior en junte con Taishmara, fue la que la llevó a ser amenazada de salir del “reality”.

“Esa semana fue un reto, no por la canción, sino porque me enfermé”, lamentó. “Aun así, yo fui a mis clases y tomé las clases y todo, pero no tenía el potencial de la voz mía como si no tuviera ningún tipo de enfermedad porque estaba está enferma, y me enfermé muy, muy, pero muy mal”, expresó con énfasis. “Aun así yo lo di todo. Di la talla y dije ‘voy a dar lo mejor de mí, sin importar. Por eso es que aunque me nominaron, yo me siento satisfecha con el trabajo que hice”. Gala también se manifestó sobre el género musical que interpretó. “La salsa me gusta. No es mi fuerte, pero me encanta la India. Me encanta su tono de voz, y realmente siento que le di ese toque mío”.

Decir adiós a su evolución en el programa es una realidad que trabaja en asimilar. “Sentía que quizás quería que me vieran crecer un poco más en el aspecto de lo que puedo hacer vocalmente, como soy. Realmente, yo me ponía muy nerviosa. Todavía me pongo muy nerviosa, cada vez que me paraba en el escenario y entraba, para mí era ese punto decisivo de tratar de dejar los nervios atrás y enfocarme completamente ahí”, repasó sobre uno de los retos que vivió, y rememoró cómo la música se convirtió en un bálsamo en el tiempo en que vivió acoso escolar.

“A mí me hicieron mucho ‘bullying’. La música se convirtió en mi manera de escapar de esa sensación, escuchando música y cantando. Desde ese momento yo diría que ahí fue que comenzó lo que es el proceso de la Gala que conocen hoy”, recordó. “Fue muy intenso. Incluso yo tuve que cambiar de escuela y todo para evadir esa situación. Pero el lado positivo que trajo fue que yo me desarrollé y todo ese dolor y esa tristeza lo vaciaba en la música, cantando, y lo que sí aprendí fue que yo sé que soy diferente”.

https://www.instagram.com/p/DOWNrWkDUuD/

Durante su tiempo en “Objetivo Fama”, ganó mucho conocimiento. “Aprendí a ser una mejor persona. Las críticas, todo lo recibía con los brazos abiertos. Si me decían algo que no fuera tan positivo, yo lo cogía como crítica constructiva. Nunca hubo nada negativo para mí, porque yo todo lo veía como una oportunidad para aprender”, sostuvo pensativa.

“El compañerismo, el trabajar en equipo, yo era una persona que soy naturalmente sola, pero aprendí a tener este don de gente, como dijeron cuando me fui. Y los jueces, maravillosos. Denise (Quiñones), es un ‘support’ grandísimo, dándonos consejos”, manifestó con admiración. “Me hubiese gustado haber estado un poco más en la competencia. Pero estoy feliz de todas formas porque este va a ser mi momento para yo volver a traer lo que es la música rock a la industria”. Precisamente, dentro de sus planes, está afianzar su interés en ese género musical.

“Quiero seguir dándolo todo. Quiero que vean esa voz grande que siempre tuve, que cultivé dentro de mí y que todavía continúo teniendo, exponiéndolo en el género que me encanta, que es el rock, pop rock”, afirmó con entusiasmo.