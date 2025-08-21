La galardonada cantante puertorriqueña Olga Tañón celebró en grande el lanzamiento de su nuevo disco y sencillo “PR24siete, Soy de aquí” con un “listening party” en el Café Teatro Moneró, en el Centro de Bellas Artes de Caguas.

La famosa “Mujer de Fuego”, ícono de la música tropical y ganadora de múltiples premios Grammy y Billboard, reunió reunió a fanáticos, colegas de la industria y personalidades, quienes fueron los primeros en escuchar en exclusiva este nuevo proyecto de la reconocida intérprete.

Con la energía, carisma y pasión que la caracterizan, Olga compartió los detalles detrás de la creación de “PR24siete, Soy de aquí”, “un trabajo musical que representa una profunda conexión con sus raíces puertorriqueñas y con el lugar que la vio crecer”, de acuerdo con el comunicado de prensa.“Estoy muy emocionada de presentarles este nuevo proyecto. ‘PR24SIETE, Soy de aquí” representa mi compromiso y amor por la música, por ustedes, mi público, que siempre ha estado ahí apoyándome”, manifestó por escrito. “Este disco y este sencillo los hice pensando en todos los que viven la vida intensamente y con pasión, las 24 horas del día, los 7 días de la semana”, agregó la artista durante la celebración.El evento en el Café Teatro Moneró reafirmó una vez más el vínculo de Olga Tañón con Puerto Rico y con el público que la ha acompañado durante toda su trayectoria.

Sobre su álbum

Durante muchos años, Olga Tañón soñó con producir un álbum para la época navideña. Sin embargo, su visión fue más allá: crear una propuesta que trascendiera la temporada y pudiera disfrutarse en cualquier momento del año, según revela en el escrito de prensa.La estrategia consistió en seleccionar, de entre tantos clásicos, siete de los temas más escuchados tradicionalmente en Navidad, pero llevados a un nuevo nivel con una producción de proyección internacional.

El objetivo fue desarrollar un proyecto bailable lleno de fusiones: ambientes sonoros modernos, coros con mensajes frescos y diferentes, y letras que transmitieran alegría, energía, orgullo y positivismo.Para hacerlo realidad, Olga reunió a un productor vanguardista de House Music, un productor especializado en fusiones latinas tropicales, y un reconocido compositor y productor de música urbana y de otros géneros. Todo este trabajo fue dirigido por un productor creativo, quien conceptualizó y dio forma a cada una de las estrategias plasmadas en este álbum.

“En mi caso, asumí el reto de adaptar mi estilo interpretativo tradicional a esta nueva propuesta”, compartió la artista. “Nuestro mayor deseo es que este álbum brinde momentos de alegría, ilusión, unión y celebración en hermandad”, concluyó Olga.

El sencillo estará disponible en todas las plataformas digitales desde el próximo 4 de septiembre.