Celebran la fama, los galardones y trabajar en una industria que les permitió convertir en realidad su anhelo por sobresalir en la música. Pero con su compromiso artístico experimentan lo complejo de vivir a plenitud el amor y disfrutar de relaciones de pareja estables.

Los integrantes de la banda CNCO reflexionan sobre esta realidad al hablar de su tema reciente, La equivocada, que plantea el reproche de haberse fijado en una mujer que no correspondió como se esperaba al sentimiento de amor.

“Es una canción de corazón roto”, mencionó en entrevista por videollamada Erick Brian Colón, quien junto con Richard Camacho, Christopher Vélez y Zabdiel de Jesús, forman el cuarteto. “Es un tema que tenemos ya desde hace como un año o dos por ahí, y estábamos buscando el momento para sacarla y creo que llegó la hora. Es una canción que siempre nos gustó desde un principio”, prosiguió sobre el sencillo cuyo vídeo musical los presenta viviendo el drama del desamor. Christopher analiza sobre lo cotidiano de la experiencia. “Creo que todos hemos tenido a esa persona equivocada en algún punto de nuestras vidas, y creo que el remedio es el tiempo, la verdad, alejarte de esa persona y dejarlo al tiempo, tranquilo, que en uno o dos meses ya estás del otro lado, feliz por ahí”.

Zabdiel es quien inicia la conversación sobre la dificultad para disfrutar de una relación amorosa, por la rutina de trabajo comprometida que incluye viajes constantes. “Estábamos hablando los otros días que también nos ha pasado que nosotros somos los equivocados”, dijo, lo que provocó que el resto compartiera su parecer. Erick manifestó la importancia de la cercanía física como parte de la dinámica para tener éxito. “Pienso que cuando hay distancia de por medio es muy difícil mantener una relación, como no puedes estar con ella todo el tiempo, entonces se hace complicado. Relaciones a distancia no las recomiendo porque no van a trabajar mucho, en mi caso, claro, hay gente que les funciona”.

Richard manifestó que “es difícil tener una novia que se acostumbre a este estilo de vida. Este tipo de cosas es difícil. Me ha pasado a mí”.

Christopher analiza que, a pesar de todo, se trata de un escenario al que hay que acostumbrarse. “Cualquier cosa que hagamos en la vida, todo viene con sus pros y sus contras. Este no creo que sea un contra, la verdad. Es nada más encontrar a la persona que te sepa entender y que sí va a entender qué carrera tienes y que te sepa escuchar”, sostuvo, lo que provocó que Richard confesara entre risas que “por ahora no la hemos encontrado, pero seguimos”.

El grupo se presentará en concierto el próximo 6 de mayo a las 8:30 p.m. en el Coca-Cola Music Hall. La oportunidad de reencontrarse con la fanaticada boricua es una ilusión que disfrutan repetir, en especial teniendo en cuenta la ausencia en los escenarios de la Isla por la pandemia. Richard adelantó la intención que tendrá el espectáculo.

“Van a escuchar mucha música nueva que no hemos cantado, que no hemos presentado en el escenario todavía, y muchos de nuestros éxitos también”, dijo entusiasmado. “Este concierto es como más para encontrarnos con nuestras fans y pasarla bien y que ellas se sientan bien, para que canten en un show con energía, con muchas sorpresas”.

Ilusionados con actuar

Christopher destaca que a través de la miniserie 4 Ever, que se transmitirá por Disney+, CNCO cumple una de las metas que había tenido dentro de sus aspiraciones artísticas.

“Ese proyecto es algo que hemos venido buscando por muchísimo tiempo, la verdad, la forma de meternos en la actuación de una u otra manera, y se nos presentó esta oportunidad en el momento perfecto. Estamos súperemocionados y esperamos que ya la puedan ver y disfrutar porque lo hicimos con todo el cariño para ustedes”, afirmó con una amplia sonrisa. “Es una cosa increíble lo que nos pasó con la serie, la verdad”.

Si bien la trama de 4 Ever presenta a cuatro aspirantes a cantar que forman una banda, el relato no es basado en la historia del grupo responsable de éxitos como Reggaetón lento, Hey DJ y Party, humo y alcohol.

“Cada quien tiene su personaje”, aclaró Christopher. “Hay mucha música, hay un poco de drama, un poquito de amor y de acción”, dijo sobre el proyecto de cinco episodios que cuenta con la actuación de Carlos Ponce dentro del elenco. La fecha de estreno no se ha anunciado, pero se contempla que sea para este mismo año.

Por otro lado, la agenda de trabajo del grupo incluye su participación en la próxima gala de los Latin American Music Awards, a celebrarse el 21 de abril en Las Vegas. CNCO está nominado en la categoría de álbum favorito – pop con Déjà vu.

“Tenemos sorpresitas y también estaremos presentando La equivocada por primera vez”, anunció Richard, y reveló los planes de viajar a España, Ecuador y Perú.

Boletos para el concierto de CNCO disponibles a través de Ticketera.