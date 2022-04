La música urbana ha sido su herramienta para llevar un mensaje de esperanza. Las letras de sus temas, que incluyen versos de la Biblia, su forma de llegar mayormente a los jóvenes.

“Incomparable amor” es la nueva propuesta musical del dúo cristiano Los del Camino, que siguen la ruta trazada desde que comenzaron a cantar hace un año y medio.

“La canción, le damos la gloria de Dios siempre, fue una inspiración que el espíritu santo puso en mi corazón de ir al libro de los Salmos y leerlo, y buscar en qué manera el salmista (David) se refería a Dios en los momentos de su aflicción, en los momentos de pruebas, en los momentos en que era perseguido y el Señor puso eso en mi corazón”, afirma Jonathan Cosme -mejor conocido como “J Lion”- quien junto con Rubén Cedeño forman este dúo.

“Cuando tuve esa inspiración lo quería hacer como un intro, describiendo la manera en que el salmista se refería al Señor. Pero Rubén me dice que sería bueno basarlo en la vida de nosotros, en experiencias de personas que podamos haber conocido En qué momento Dios fue mi fortaleza, en qué momento Dios fue mi abogado, en qué momento Dios fue mi justo juez. Cuando Rubén me presentó esa idea, al principio no la entendía, pero cuando pude entender lo que estaba sucediendo en su corazón y pude captar la misma idea, fue una explosión espiritual”, destaca J Lion.

Por su parte, Cedeño afirma que el propósito del tema es mostrar que sobre toda situación que una persona pueda enfrentar, el amor de Dios puede estar presente. “Tratamos de infundir a través del tema un mensaje de esperanza en medio de cualquier situación que podamos estar pasando... Queremos mostrar cómo con una mala noticia, que pudiera estremecer al ser humano, Dios puede hacerse presente y puede levantar y fortalecerlo. Mucha gente se refugia en muchas cosas, el alcohol, las drogas, y realmente no van a encontrar alivio”, reflexiona.

De este tema se desprende un video, dirigido por Eric Morales de 747 Films y filmado en Puerto Rico. Precisamente, está basado en las vivencias de un momento sumamente doloroso en la vida de la novia de Cosme, quien hace 17 años perdió a su hijo de 1 año de edad. Cosme afirma que el dolor que se muestra en el video es real y que, inclusive, el proceso de sanación del alma de su pareja se dio en medio de esa filmación.

“La particularidad del video es que lo que mostramos es una historia de la vida real. En ese momento ella (su novia) se refugió en la depresión y todo lo que se ve en el video es real, la tumba que presentamos es la tumba de su hijo. Las imágenes de sufrimiento y de dolor cuando le dan la noticia de que su hijo había fallecido, son reales. Van a ver en el video la manera en que Dios la levanta, la transforma a través de su incomparable amor...”, asegura el intérprete.

Además de este lanzamiento, Los del Camino se encuentran trabajando en su primera producción discográfica, que además de “Incomparable amor” incluirá “Vida”, canción con la que se han dado a conocer dentro del ambiente de la música cristiana. Esta producción, que están elaborando “al tiempo de Dios”, esperan poder tenerla lista a principios del próximo año.

“Entre febrero y marzo de 2023 tendremos nuestro primer disco ya culminado y estaremos dando mucho más material musical. Desde que comenzamos el dúo hace aproximadamente año y medio hablamos de que nos gustaría que cada tema pudiéramos edificar el corazón de las personas, no por nuestros méritos sino por la palabra de Dios... Nosotros pudiéramos componer muchas canciones, pero sabemos que es Dios quien nos las da y somos bien celosos de que la música sea enviada por Dios”, sostiene Cedeño.

Mientras construyen esa primera producción, Los del Camino dicen estar experimentando una etapa de crecimiento en la que su música ha llegado a otros lugares.

“Creo que estamos en una etapa de nuestra carrera interesante porque Dios nos ha abierto las puertas en varias escuelas para llevar el evangelio a través de la música, llevando nuestro testimonio de vida a jóvenes y eso es una bendición. Estamos dejándonos conocer a través de lo que son las redes y en los medios de comunicación para que la gente pueda tener otra alternativa musical. Lo que nosotros traemos es una música transformadora que tiene la capacidad de coger a cualquier ser humano y transformarlo en el nombre de Jesús”, concluye Cedeño.