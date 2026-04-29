Tras doce años de ausencia, Los Hispanos regresan a Ponce para cantarle a las madres el sábado, 30 de mayo a las 8:30 p.m. en la Bodega de Méndez.

Wisón Torres, fundador y director del legendario cuarteto, manifestó su emoción de volver a presentarse en la Perla del Sur, donde debutaron hace más de siete décadas.

“Estamos encantados de la vida de volver a presentarnos en Ponce, porque fue donde cantamos por primera vez en el 1951, frente al Municipio en la plaza de recreo”, recordó antes de agradecer al organizador del evento musical.

“Agradezco al actor y productor Joffre Pérez por siempre darse a la tarea de mantenernos unidos a su pueblo ponceño”, expresó el veterano músico.

PUBLICIDAD

El grupo Los Hispanos, compuesto además de Wisón (quien alterna entre la segunda y tercera voz) por Ricki Reyes, primera voz; Edgardo Omar Ríos, segunda voz; y su hijo Rafi Torres, quien hace las voz de tono bajo y toca el trombón, le dedicará varios temas a las madres.

“Les vamos a cantar números como ‘Madrecita’, ‘Madre es oración’, ‘Amor perdóname’, ‘Alma adentro’ y las que nos pidan, si tenemos los arreglos se las cantamos con mucho cariño también”, subrayó Torres.

En entrevista con Primera Hora, el veterano vocalista recordó los comienzos de Los Hispanos que, según dijo, se dio a la par con la llegada de la televisión a Puerto Rico.

“Fue una transición de la radio, donde estuvimos 11 años en el programa ‘Festival Sultana’, que se transmitía por WKAQ. Comenzamos a trabajar en el show del mediodía, en el Canal 2, bajo la dirección de Paquito Cordero. Después trabajamos en el ‘Show Coca Cola’ con Tito Lara, Ida Claudio y José Raúl Ramírez”, detalló.

Con más de 75 años de fundación, Los Hispanos -conocidos como el cuarteto de mayor excelencia en el pentagrama musical puertorriqueño- han grabado más de 50 discos y han viajado el mundo llevando su canciones de amor a todos los rincones.

La agrupación se mantiene vigente, aunque no se presenta tan a menudo como en el pasado. Con el paso del tiempo se han ido renovando para sustituir a los integrantes originales -Carmelo Montalvo, Julito Alonso y Luis Nieves- y a otros que formaron parte del cuarteto por largos años, como fue el caso del reconocido vocalista Tato Díaz, una de las voces con mayor matices y que por condiciones de salud se retiró.

PUBLICIDAD

De los originales solo queda activo Wisón, quien a lo largo de su trayectoria ha recibido múltiples galardones, como el Certificado Royal Variety Performance en su presentación en Londres para la Reina Isabel ĺl en 1962. Además, fue ganador del Premio Festival OTI en 1975, en 1989 recibió un reconocimiento en la XXIII Fiesta de la Música Puertorriqueña del ICP por su destacada trayectoria como director, arreglista y fundador de Los Hispanos. En el 2023 fue reconocido con el Lifetime Archievement del Premio Grammy Latino por su trayectoria musical.

“En junio cumplo 92 años... Hay Wisón para rato. Me siento bien de salud, el único problema que tengo es para pararme. Tengo los achaques típicos de la edad, pero pa’lante”, dijo sonriendo.

Para mayor información sobre el concierto se puede llamar a (787) 354-3200 y (787) 651-1999.