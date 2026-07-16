Los admiradores de Celia Cruz tendrán la oportunidad de conocer de cerca parte del legado de la legendaria artista con una exhibición que reunirá algunas de las piezas más emblemáticas de su colección personal.

Como parte de la conmemoración de los 100 años del nacimiento de la Reina de la Salsa, Puerto Rico recibirá la muestra “Azúcar: 100 años de Celia Cruz”, integrada por vestidos, pelucas, zapatos, carteras y accesorios originales que marcaron la imagen inconfundible de la intérprete.

La exhibición abrirá al público libre de costo desde el 30 de julio hasta el 13 de agosto en el atelier del diseñador Gustavo Arango, ubicado en The Mall of San Juan. El horario será de 10:00 a.m. a 8:00 p.m.

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Posteriormente, el 15 de agosto, la colección se trasladará a la Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré, donde podrá ser apreciada por el público que asista al concierto sinfónico “Azúcar: 100 años de Celia Cruz”.

Un recorrido por el legado de la Reina de la Salsa

Más allá de una muestra de moda, la colección ofrece un vistazo a la evolución artística de una de las figuras más influyentes de la música latina.

Cada una de las piezas refleja el estilo colorido, la elegancia y la personalidad que distinguieron a Celia Cruz durante su carrera y que la convirtieron en un referente para generaciones de artistas.

“Es un honor recibir en mi espacio memorabilia de una de las figuras más trascendentales e icónicas de la música latina. El legado de Celia en el mundo de la moda y el estilo fue tan inmenso como su paso por la industria musical”, expresó Gustavo Arango.

Una colección que ha recorrido el mundo

La memorabilia de Celia Cruz ha sido exhibida en importantes instituciones culturales, entre ellas el Museo Nacional de Historia Americana del Smithsonian, en Washington D. C., y el Museo Bass, en Miami.

Próximamente también formará parte del Rock and Roll Hall of Fame, donde Celia Cruz será reconocida como la primera artista latina en ingresar a esa institución.

Por su parte, Omer Pardillo agradeció el respaldo que Puerto Rico ha brindado a la artista durante décadas.

“Me siento muy feliz de que este año tan significativo podamos celebrar dos eventos trascendentales: el concierto junto a la Orquesta Filarmónica Arturo Somohano y Lena Burke, además de esta exhibición dedicada a su estilo inolvidable”, expresó.

Concierto para celebrar su centenario

La exhibición servirá como antesala al concierto “Azúcar: 100 años de Celia Cruz”, que se llevará a cabo el 15 de agosto a las 8:30 p.m. en la Sala de Festivales del Centro de Bellas Artes de Santurce.

El espectáculo contará con la participación de la Orquesta Filarmónica Arturo Somohano y la cantante Lena Burke, en una producción de Rafo Muñiz para ProLat Entertainment y la Fundación Arturo Somohano. Los boletos ya están disponibles a través de Ticketcenter y en la boletería del Centro de Bellas Artes.