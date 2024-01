Como es costumbre cada vez que culmina un año, la Fundación Nacional para la Cultura Popular, dirigida por Javier Santiago, vuelve a publicar el escogido de las 20 mejores producciones discográficas, en este caso del 2023.

Géneros diversos están representados en la nueva selección que se detalla a continuación:

“Searching for a Memory / Busco tu recuerdo”, grabación de Sammy Figueroa en homenaje en jazz al cantante Charlie Figueroa, junto a “Encantos de mi tierra”, realizado por el violista Joel G. Pagán, y “Salsa: Sabor y Evolución”, producido por el Banco Popular de Puerto Rico, coparon los primeros tres lugares de la lista que presentó la referida organización cultural.

La producción "Encantos de mi tierra" ocupa la segunda posición en la lista.

A renglón seguido, incluyó en el cuarto lugar “Ricano”, de Jonathan Suazo; la producción “Boleros de Tite”, de Taller Ciudad Perdida, le sucedió en el quinto; y Pedro Bermúdez con su grabación “La revelación” ocupó la sexta posición.

La selección, que se efectúa por vigesimoséptimo año consecutivo, destacó en posiciones subsiguientes los compactos “Menjunje”, del saxofonista boricua Roy Mc Grath, y “Epílogo: La clave del tiempo” del salsero Jeremy Bosch, así como “Cuatro esquinas”, producción del grupo Plena Libre, cuyo director y fundador, Gary Núñez, abandonó el plano físico durante la campaña de promoción.

El innovador proyecto discográfico del guitarrista John Lix Feliciano, que interpreta clásicos boricuas en flamenco, ocupó el décimo escalafón con “Por Borinquen”, seguido por Johnny Rivero y Anthony Almonte con su compacto “Mejor que nunca”.

La nueva generación de boricuas en el jazz también marcó su presencia en esta lista con “Behique”, del joven Fernando García en la duodécima posición, seguido por “Nunca es tarde, si la salsa es buena”, de Gilbert Félix y Georgie Padilla; “Te va a gustar”, de la timbalera y cantante Zayra Pola, y la producción “In Front of a Piano” de José Negroni.

“Better Days”, del trompetista Humberto Ramírez, se ubica en el décimosexto lugar, mientras el pianista Manolo Navarro le sigue con la producción “My Favorite Standards”.

La producción discográfica del más reciente especial del Banco Popular, "Salsa, sabor y evolución", se llevó el tercer puesto.

Finalmente, la lista se completa con los compactos “Cuarto menguante” del cuatrista José Eduardo Santana, la producción “Esencia nuestra: poesía puertorriqueña” de Javier Arroyo y “Cantar un pueblo” de la cantautora Lizbeth Román.

Para la selección de las 20 producciones más sobresalientes del año se consideró la interpretación de los artistas, la ejecución musical, la labor técnica, presentación, montaje visual, creatividad, coherencia y concepto. De igual manera se destacó la labor estratégica realizada a la hora de lanzar la producción al mercado discográfico.

Esta edición se convierte en la vigésima séptima que realiza la organización desde 1997. Hasta este momento las producciones que han ocupado la posición cimera de dichas listas son, en orden cronológico: “El reencuentro” (1997), “El concierto acústico” de Fiel a la Vega (1998), “En vivo desde el Carnegie Hall” de Danny Rivera (1998), “Obra maestra” de Tito Puente y Eddie Palmieri (2000), “Libre” de Marc Anthony (2001), “Amanecer tiplero” de Edwin Colón Zayas (2002), “Confesiones” Obie Bermúdez en 2003 y “Valió la pena”, “Amar sin mentiras” de Marc Anthony en 2004, “Consejo” de La Secta All Stars (2005), “AM/PM” de Andy Montañez y Pablo Milanés en 2006, “A papi” del cantautor Glenn Monroig, “Guasábara” de José Lugo (2008), Tuna Bardos (2009), “Te sigo buscando” de Fran Chico Benítez (2010), “Alma adentro / The Puerto Rican Songbook” de Miguel Zenón (2011), “15 aniversario en el Luna Park” de Cultura Profética (2012), “Tributo a Oscar López Rivera” (2013), “Multiviral” de Calle 13 (2014), “Cuba y Puerto Rico son…” (2015), “iLevitable” de Ileana Cabra (2016), “Residente” de René Pérez (2017), “Master of the Mind” de Bobby Valentín (2018), “Sonero” del saxofonista Miguel Zenón (2019), “Sobrevolando” de Cultura Profética (2020), “La última gira” de Orquesta El Macabeo (2021) y “El Tren de la Sabrosura” de Ángel ‘Papote’ Alvarado y el Grupo Esencia (2022).

La Fundación Nacional para la Cultura Popular es una organización sin fines de lucro cuyos objetivos son, entre otros, la investigación, estudio, conservación, producción, promoción, exhibición y difusión del conocimiento sobre la cultura popular, clásica y folklórica de Puerto Rico.