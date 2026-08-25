Euforia colectiva de románticisno y nostalgia despertaron con sus canciones Los Terrícolas en su debut el domingo en el Centro de Bellas Artes de Santurce. Bastó con la proyección de pietajes y las primeras notas de algunos éxitos de la legendaria agrupación venezolana para que la concurrida audiencia conenzará a cantar.

A las 3:28 de la tarde terminó la espera con la presencia de Néstor Daniel, cantante original y fundador de la agrupación, vestido con un elegante traje negro, junto su esposa Loly Hoyer, la única fémina del grupo, quien lució un glamoroso y brilloso vestido negro y dorado. Juntos repasaron los éxitos gloriosos del grupo musical fundado en el 1968.

PUBLICIDAD

“Hoy te confieso” fue el primer tema de una presentación que se extendió por dos horas. “Llorarás”, “Una carta”, “Te amaré”, “Viviras”, “Volverás” y “Deja de llorar chiquilla” siguieron.

“Que viva Puerto Rico! Que viva el amor! Qué recuerdos, qué lindo cantan, Dios mío. Esto es un sueño cumplido. Cuánto le pedí a Dios pisar este escenario y estar aquí. Soy bendecido, el tiempo de Dios es perfecto”, fueron las primeras palabras cargadas de emoción que Néstor Daniel dirigió a sus fans, que lo acompañaron a coro en la interpretación de muchas de sus canciones.

“Ahora se por qué de aquí han salido tan grandes cantantes. Qué lindo cantan, qué público más maravillodo tengo esta noche... Y precisamente voy a cantar uno de nuestros éxitos que grabó impresionantemente Marc Anthony”, manifestó el veterano cantante antes de interpretar “Hasta ayer”.

El vocalista, quien cautivó a los presentes de principio a fin por su potente voz, también reconoció el talento musical de Víctor Manuelle, quien grabó en ritmo de salsa otro de sus éxitos: “Volverás”.

Siguiendo con la línea de elogios y admiración por la tierra borincana, interpretó acompañado por el público el icónico tema “En mi Viejo San Juan”, de Noel Estrada, mientras ondeaba por todo lo alto la bandera puertorriqueña en un pietaje proyectado en el escenario.

Los Terrícolas continuaron su viaje de recuerdos musicales con “Te juro que te amo”, “Ay amor, ay amor”,

“Cuesta abajo”, “Y volveré”, este último, según dijo el cantante, es la canción que desde adolescente soñó grabar un día y es culpable de tener tantos tocayos llamados Néstor en el mundo.

PUBLICIDAD

“Ahora quiero que enciendan sus celulares para que vean que en Puerto Rico hay una luz de esperanza para Venezuela y Colombia, nuestros países hermanos que están sufriendo por los terremotos registrados”, expresó antes de dedicarles el tema “Te juro que te amo”.

Los Terrícolas se despidieron de sus fans con dos de las canciones más esperadas de la noche, “Nuestra historia” y “Dos cosas”. La potencia vocal y la magistral interpretación del matrimonio arrancó aplausos y vítores de sus fans, que a coro solicitaban un tema más.

Néstor Daniel, satisfecho y agradecido por las muestras de cariño, cantó “Hoy te confieso” y “Llorarás”.

“Gracias Puerto Rico. Regresaremos el 26 de septiembre al Palacio (de Recreación y Deportes) de Mayagüez. Los esperamos”, fueron las palabras de despedida del artista, que a juzgar por la emoción manifestada por el público, que abandonó la sala cantando por los pasillos del Centro de Bellas Artes, asistirán al concierto.