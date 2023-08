Orlando. Lourdes Robles se siente feliz y más que emocionada de regresar al Centro de Bellas Artes de Santurce, y de cantar por primera vez junto al vocalista salvadoreño Álvaro Torres el domingo, 6 de agosto a las 6:00 p.m.

En el concierto presentado por Estereotempo de Gala, “Dos eternos enamorados”, los artistas interpretarán sus grandes éxitos, por separados, y en un momento dado unirán sus voces.

“Me siento agradecida y contenta por la acogida que he tenido del público. Me he presentado en el Centro Bellas Artes en tres ocasiones, casi corridas. Ha habido un despertar en los jóvenes que quieren conocer nuestras canciones románticas”, conmemora la cantante radicada en Orlando.

PUBLICIDAD

Añadió que, “es la primera vez que canto con Álvaro Torres. Nos conocemos porque en tantos años de trabajo uno se encuentra con compañeros artistas en algún lugar. Fuimos jurado en un concurso de talentos de Unvisión. Para mí es una gran satisfacción compartir escenario con un cantante que tiene una gran trayectoria, bonita voz, y es una buena persona”.

La carismática cantante ofreció detalles del concierto y adelantó algunos de los temas que interpretará. “El público va a disfrutar de una noche romántica y de hermosas baladas que contarán la historia de cada cual a través de las canciones. Como es un show compartido no nos podemos extender, cantaré los temas más preciados por el público: ‘Qué lastima’, ‘Todo me habla de ti’, ‘Abrázame fuerte’, ‘Débil del alma’, ‘Sola’ y ‘Definitivamente’, entre otros”.

En entrevista con Primera Hora, la veterana vocalista reveló los motivos que tuvo para salir de la Isla.

“Lo hice por mi familia, para que mis hijos crecieran en un ambiente sano y familiar, porque acá están mis padres, y mi hermana, y pueden atenderlos cuando salgo de viaje a cumplir compromisos artísticos. Eso me da mucha tranquilidad”, manifestó.

Aunque extraña la Isla, enfatizó que estar fuera le ha permitido afirmar más su puertorriqueñidad.

“Cuando uno está lejos se hace más puertorriqueño, se hacen más presentes nuestra raíces y cultura, uno quiere ser representante de su cultura. Y acá hay una comunidad grande de boricuas”.

Lourdes reveló que lanzará al mercado un nuevo sencillo antes que finalice el año.

“Me he dado cuenta de que hay una nueva generación con curiosidad y deseos de escuchar otra música; veo un momento propicio y por eso decidir grabar este sencillo en el género de la balada, porque de no ser así mis fans se enojan conmigo. Es un tema romántico muy lindo, escrito por una reconocida compositora, ya lo escucharán muy pronto”, concluyó.