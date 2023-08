Un derroche de romanticismo, nostalgia y energía fue lo que provocó el junte de los vocalistas Lourdes Robles y Álvaro Torres en el concierto que presentó Estereotempo de Gala “Dos eternos enamorados”, el pasado domingo, en el Centro de Bellas Artes de Santurce.

Un eufórico público que llenó a capacidad el lugar ovacionó a los cantantes e interpretó sus canciones de principio a fin.

La primera parte del espectaculo la abrió Lourdes Robles, a las 6:13 de la tarde, al finalizar una proyección en una pantalla ubicada en el escenario que recogían los momentos más importantes de su carrera.

La vocalista apareció en escena elegantemente vestida con un traje blanco adornado de lentejuelas y plumas.

Sola, Todo me habla de ti, Dónde se ha ido tu amor y Corazón en blanco fueron los primeros temas con los que la artista logró transportar en un viaje musical a sus fans que, la vitoreaba e interpretaba sus canciones.

“Muchísimas gracias, me encanta la audiencia de esta noche. Qué rico se siente. Gracias a Estereotempo por esta nueva oportunidad de que canciones como estas se sigan escuchando de generación en generación. Esta noche, la protagonista son las canciones. La vamos a pasar superbién, porque lo que voy a cantar son solo éxitos que todos ustedes conocen”, fueron las primeras palabras que Robles dirigió al público.

La cantante radicada en Orlando no escatimó en lucir a la altura del espectáculo. Tuvo cuatro cambios de ropa en los que utilizó elaborados trajes con los cuales acaparó la atención de las féminas presentes.

Robles repasó grandes éxitos como Lo amo, Definitivamente, Débil del alma, Qué lástima, Qué Dios se apiade de mí y Abrázame fuerte.

Gracias a estas hermosas canciones, la artista no sólo ha logrado calar en el corazón de sus fans, sino que le han situado como una de las grandes baladista del patio.

La cantautora se despidió del público con el tema más esperado de la noche: Amaneciendo en ti, tras el que dio paso al primer intermedio, y a la participación del cantante salvadoreño.

Luego de una corta introducción musical de su orquesta, en su mayoría compuesta por cubanos, Torres apareció emocionado en el escenario, vestido con un elegante traje oscuro.

El último romántico fue el éxito que utilizó para abrir su participación y encender los motores del público, que no cesó de aplaudir y cantar sus canciones.

“Qué sensación tan grande, qué gusto estar con ustedes, qué público más bello. La verdad es que los he extrañado mucho, a esta sala que tiene una energía, porque por Bellas Artes han pasado grandes artistas locales e internacionales. Uno se nutre de esa energía. Gracias por ese recibimiento en este retorno”, manifestó a su fans.

Torres interpretó más de una decena de sus grandes éxitos, entre los que incluyó Mi verdadero amor, Yo te seguiré queriendo, Tú mejor amigo, He vivido esperando por ti, Si estuvieras conmigo, Eres especial, Ni tu ni ella, Te va a doler, Hazme olvidarla.

Entonces vino el momento de un estreno: el tema Chiquita mía.

“Esta canción no es conocida por ustedes, pero es bueno que la escuchen también, porque tiene una letra muy linda”, sostuvo.

Para la interpretación del tema, Te dejo libre, que según dijo es uno de sus favoritos, solicitó que se apagaran las luces y los presentes encendieron las luces de sus celulares.

Uno de los momentos más emocionantes de la presentación del afamado cantautor se produjo con el tema Reencuentro, el cuál dedicó a su patria salvadoreña, y que cantó a dúo con su hijo Astor Torres mientras se proyectaban visuales de la vida y costumbres de su natal Salvador.

“Escribí esta canción hace mucho tiempo, me envolvió de amor, de nostalgia, dolor, tristeza, orgullo y también de saber de dónde vengo y a quién represento. En aquella ocasión me acompañó el grupo Barrio Boyz, esta vez me acompaña mi hijo”.

La parte más esperada de público se produjo casi al finalizar de su participación, al reaparecer en el escenario Lourdes Robles, con quien cantó a dúo los temas Mi amor por ti y Buenos amigos, este último lo grabó con la desaparecida cantante Selena.

“Con esta canción conmemoro a una amiga, que aunque no está con nosotros, desafortundamente la perdimos, nos dejó una luz, una huella increíble. La escribí para cantarla juntos. Qué lindo cantarla ahora con Lourdes, que tiene una voz exquisita y una linda presencia”, sostuvo.

La magistral interpretación de los baladistas les merecieron sonoros aplausos y vítores del público.

Para complacer a Lourdes Robles y al público que aguardaba con ansias el éxito que le faltaba por cantar, interpretó De punta a punta y con el mismo finalizó el concierto.

“Los amo, me llevo su presencia tan divina en mi corazón. Que el Supremo los bendiga grandemente. Hasta la próxima si ustedes me lo permiten”, reiteró.

El público reciprocó sus hermosas palabras y lo despidió con una masiva ovación.