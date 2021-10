Sus canciones han servido para enamorar… o para pasar un desengaño, y aunque las presentaron en la década de los 90, hoy siguen despertando sentimientos.

Tras tener que posponer la presentación, este domingo 10 de octubre, Lourdes Robles y Luis Ángel se juntan por primera vez sobre un escenario para, precisamente, interpertar muchas de esas canciones, en el concierto que han llamado “Baladas de tu generación”, en el Centro de Bellas Artes de Santurce.

“Para mí es una excelente oportunidad de reencontrarme con mi público e interpretar en vivo esas canciones de amor que marcaron etapas en la vida de muchos. Gracias a las plataformas que existen hoy día muchas de esas canciones permanecen vigentes y han trascendido generaciones. Es muy común hoy hacer conciertos con estos juntes, como le llaman, y sería la primera vez que comparto el escenario con este gran cantautor argentino a quien también le unen lazos con nuestra Isla”, afirma Lourdes Robles.

Luis Ángel, nacido en Argentina, lleva una larga trayectoria como cantautor, siendo sus temas grabados por José Feliciano, Luis Miguel, Ricky Martin, Pedro Fernández, Eddie Santiago, Jerry Rivera, Yuridia, Maria Conchita Alonso, Olga Tañon, Valeria Lynch, Yuri, Tito Nieves y Lalo Rodríguez, entre muchos otros artistas.

Sus lazos siempre los ha mantenido con Puerto Rico. En el 1988, Luis Ángel se casó con la intérprete puertorriqueña Ednita Nazario, con quien procreó a su hija Carolina. Precisamente, Ednita ha convertido en éxitos temas del argentino, entre ellos “Lo que son las cosas”, “Como antes”, “Quiero que me hagas el amor” y “Tú sabes bien”, entre muchos otros.

“Me siento muy emocionado y feliz de poder regresar a la preciosa Isla del Encanto, mi Puerto Rico querido que siempre me regaló cariño, amistades, cobijo y una muy linda relación con vuestra Ednita Nazario, de la que nació nuestra querida hija Carolina”, expresa.

“Este reencuentro con amigos alimenta mi alma, carga las baterías, siempre es positivo no caminar solo, y más en estos momentos que estamos un poco tristes y desorientados por el cachetazo y la cicatriz que nos deja esta pandemia a su paso, la cual no nos merecemos. Esta difícil experiencia nos hace valorar mucho más a nuestros seres queridos, a nuestras amistades y los buenos momentos vividos en esta trayectoria por este planeta hasta el día de hoy. Es maravilloso poder compartir con mis fans la energía positiva que se transmite a través de la música y el cariño, cantar con todos los que siempre han apoyado mis trabajos musicales en estos 40 años de carrera artística. Será un momento místico, mágico e inolvidable”, acota y destaca el privilegio de compartir el escenario con Lourdes Robles.

Del repertorio de la boricua no faltarán éxitos como “Abrázame fuerte”, “Que Dios se apiade de mí”, “Lo amo”, “Todo me habla de ti”, “Pero me acuerdo de ti”, “Se me pasará” y “Qué lastima” entre muchos otros temas.

Los boletos para esta producción de César Sainz para Rompeolas están disponibles en la boletería de Bellas Artes y Ticketera.