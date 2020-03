“Escuchar música desde la música”.

Con estas palabras el cantante nicaragüense Luis Enrique describe lo que promete ser la experiencia para quienes presencien el espectáculo Sinatra to Bublé: The Songbook, a presentarse el próximo 29 de agosto a las 8:00 de la noche en el San Juan Marriott & Stellaris Casino.

“Vamos con todo”, dijo el artista, quien formará parte de la velada musical junto con Glenn Monroig, Roberto Sueiro y Cucco Peña. “Estamos ansiosos de poner este show de nuevo en escena. Un gran repertorio, una gran orquesta y tres grandes amigos que van a poner el corazón en todo lo que van a cantar allí esa noche”, aseguró el intérprete sobre la oportunidad, que como establece su nombre, tiene la intención de rendir tributo al legendario Frank Sinatra y al reconocido cantautor Michael Bublé, además del galardonado Tony Bennett.

“Son íconos. Sin Sinatra, yo creo que el jazz sería totalmente diferente, y sin Bublé, digamos, nadie ha tomado de la misma manera esa herencia que Sinatra dejó”, analizó pensativo. “Es un gran intérprete que evidentemente ha sido influenciado por toda esa música y todos esos grandes artistas de la época”, observó el artista, quien adelantó que cantar en inglés será un reto porque “estoy totalmente fuera de mi comfort zone”.

El evento estaba pautado originalmente para el pasado 14 de marzo, pero la declaración de estado de emergencia por el coronavirus COVID-19 por parte de la gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez, provocó que fuera reprogramado. Sobre esta situación, el cantante manifestó cierta frustración.

“Tristemente, vamos a tener que esperar hasta agosto para disfrutar. El show estaba completamente vendido”, dijo. “Creo que es un poco exagerada toda esta situación porque hay un montón de enfermedades que están matando gente a diario y que han matado más gente que lo que puede estar causando el coronavirus. Ojo, con eso no quiero decir que no haya que ser precavido, que uno no deba cuidarse. Todo lo contrario. Uno se debe cuidar, aunque haya o no haya coronavirus”.

Un placer el junte

Por otro lado, el cantante resaltó la oportunidad de volver a estar en un mismo escenario junto a sus colegas Glenn Monroig y Roberto Sueiro, con quienes realizó el espectáculo Las Vegas Experience en 2018.

“El poder interpretar canciones como estas junto a Roby y Glenn es algo sublime, es algo que me llena mucho de emoción”, destacó. “Y qué mejor pretexto que sea la música, y la de esa época, que es una música grandiosa, con unas canciones emblemáticas, unas canciones que trascienden el tiempo y la época, y que siguen viviendo”, añadió con ilusión.

“Es delicioso porque poder compartir con mis compañeros y compartir con Cucco y con los músicos, hacer la música como uno siempre ha visto que uno debe hacerlo, desde la música, es maravilloso. Es bello. Además, en escena fluye”, añadió sobre el show, que según adelantó, tendrá una duración aproximada de dos horas y media “y eso si nosotros no nos extendemos echando chistes”, bromeó.

Sobre el repertorio del encuentro musical, que también contará con las cantantes Dagmar e Hilda Ramos, adelantó que no faltarán clásicos como New York, New York, My Way, That’s Life y Fly Me to the Moon entre tantas otras.

“A la hora de escoger Roby fue muy audaz porque tiene un gusto impecable y porque es conocedor profundamente del estilo, y logró escoger canciones para mí y para Glenn que puedan ir de acuerdo a nuestra voz y a nuestro estilo”.