Ha pasado duros momentos en el amor, pero fuera de resentirlo, prefiere tomarlo como un aprendizaje y una fuente de inspiración para sus canciones.

Como es natural, el salsero puertorriqueño Luis Figueroa valora vivir a plenitud la estabilidad de un romance. Sin embargo, cuando las cosas no van bien, tras varios intentos, prefiere apoyarse en las lecciones de la experiencia, que en los lamentos de por qué no funcionó.

“Soy más de los que lo sigo intentando hasta que ya yo vea que no se puede más. Creo que me tengo que desilusionar mucho para dejar de tratar en una relación que me encante”, confesó pensativo el cantante, quien promueve su álbum homónimo de cinco temas.

PUBLICIDAD

“A mí me gusta el drama. Soy compositor y necesito drama en mi vida para poder componer de diversas cosas. Siento a veces que soy masoquista porque digo ‘a lo mejor la experiencia que estoy teniendo en esta relación o que he tenido, las he pasado solamente para poder escribir de ellas’”, analizó.

El proceso de sanar no siempre ha resultado sencillo. “Soy una persona que no le gustan los cambios. A la misma vez, tengo mi lado rencoroso en el sentido de que pretendo que sané ya, en el lado de que nadie quiere ser vulnerable con nadie, entonces uno se pone su outfit más duro, sale para la calle, se encuentra con los amigos, estoy en esa vuelta. Pero después llega el domingo, donde no hay nadie y estoy en mi soledad y estoy medio solo y vacío. Creo que todos pasamos por lo mismo, lo que pasa es que unos lo demuestran más que otros”.

Llorar lo ve como un ejercicio necesario en la finalidad por soltar el pasado. “(Para la sociedad) tienes que ser macho, ‘papi ponte los pantalones, que no puedes estar llorando por mujeres’. Pero yo soy de esos que lloro en mi soledad”, afirmó, y aclaró que en el presente, en asuntos del corazón, “estoy superbién”, y declinó entrar en detalles.

Los altibajos en las experiencias amorosas dominan las letras de los temas de su nueva producción discográfica. “Todos hemos pasado por esos momentos complicados en las relaciones”, expresó. Vienes, el tema en promoción, aborda una relación en la que no se es correspondido como se anhela. “Es una de esas personas que no está, que está cuando quiere y cuando no quiere, pues se va”.

PUBLICIDAD

La oportunidad de lucirse una vez más en el ritmo que le fascina lo llena de ilusión. “Superemocionado porque es una nueva etapa en mi carrera, un nuevo capítulo en el libro de la salsa, que es lo que más me emociona de todo este proyecto. Contento de llegar a mis orígenes de nuevo”, resaltó el artista, quien el año pasado estrenó las producciones discográficas 1807, y Canciones del alma (con el cover del clásico Hasta el sol de hoy).

“Son canciones inéditas, que eso es lo que también me emociona, que son canciones que hice yo. Contento con eso”, afirmó sobre su nuevo álbum, y anunció que trabaja en el lanzamiento de una segunda parte del disco para este mismo año.

En la lista de temas se incluye un tema del fallecido compositor cubano Polo Martínez. “Cuando Marc Anthony grabó Flor pálida (de Martínez), me pidió que hiciera la versión de Un montón de estrellas”, compartió con orgullo. “Me la pidió en varias ocasiones que nos encontramos. No se me había olvidado que tenía esa canción. Fue una asignación chévere”, rememoró Figueroa, quien a principios de 2020 se desempeñó como telonero de la estrella de ascendencia boricua en su gira Opus Tour por los Estados Unidos.

Con la “Universidad de la Salsa”

Los compromisos ya comienzan a llenar su agenda, lo que provoca mayor entusiasmo en el salsero. El 11 de junio se presentará en el Festival de Salsa de Nueva York en el Barclays Center, y el 9 de julio en el FTX Arena de Miami, Florida. “Estamos pompeaísimos y contentos con esta experiencia porque va a haber muchísima gente”.

PUBLICIDAD

El cantautor también será un invitado musical en la gira estadounidense para el 60 Aniversario de El Gran Combo de Puerto Rico.

“Estamos abriendo la gira a ellos, su 60 aniversario, en varios lugares en varias fechas con la ‘Universidad de Salsa’”, celebró “Empezamos el 10 de junio en Pennsylvania. Bien contento con esta experiencia porque ahí vamos a aprender muchísimo y tenemos un público nuevo que estoy loco por conquistarlo también, porque son los salseros que consumen salsa de verdad y los que de verdad van a darme la patadita de la buena suerte, como dicen acá, para esta carrera del género de la salsa”.

El cantante también figura en la lista de nominados como “artista tropical del año” en la próxima edición de los Premios Heat, que se realizará en junio.

“Siempre emocionante que uno que termine en una categoría que incluye tantos pioneros del género”, sostuvo. “Emocionado para estar ahí con todos mis colegas, compartir una noche de música. Y si nos llevamos el premio, eso es todo un espectáculo. Pero vamos más para disfrutarlo, para a lo mejor presentar una canción y compartir con los colegas también”.