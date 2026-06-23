Hay algo que Luis Figueroa quiere dejar bien claro: él fue, es y siempre será salsero. Y ahora el cantante está bien puesto para mostrar su lado más honesto y pleno con su proyecto musical “El relevo”.

El exponente de música tropical conversó con Primera Hora sobre su álbum de seis temas producidos por Efraín “Junito” Dávila, con el que está listo para entregarle la batuta a su mejor versión, tanto en lo profesional como en lo personal.

“Me estoy relevando a mí mismo, un niño de nueve años con un sueño dentro de la salsa, y el nombre de este disco es porque he tenido conversaciones, videos de cuando era chamaquito, y hasta videos de cuando estaba haciendo mi primer disco a los nueve años, trabajando desde el estudio, junto a mi mamá como disquera. Esa fue parte de mi carrera y estoy contento porque estoy llevando las mejores partes de cada capítulo para poder construir lo que están escuchando hoy día”, sostuvo el boricua nacido y criado en Filadelfia, manifestando que esta propuesta muestra un Luis Figueroa “un poco más completo, un poco más confiado, con un poco más de carrera”.

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Pero el artista indicó que pese a contar con una trayectoria donde se destacó en diversos “realities” como “Star Search”, “American Idol” y hasta “This is RnB”, así como recibir la bendición de estrellas como Marc Anthony y Romeo Santos, todavía se siente como un “baby” y está dispuesto no solo a seguir aprendiendo, sino también compartir momentos en que ha compartido escenario con otras célebres como Andy Montañez, Ray Sepúlveda, quien lo proclamó como el “salsero más joven y sabroso que ha conocido” con sólo seis años, y hasta los cantautores Tony Croatto y Josy Latorre, del grupo Haciendo Punto en Otro Son.

“Aquí no me estoy encontrando, simplemente estoy creciendo lo que ya siempre fue”, destacó. “Y pensándolo ahora, también demuestra que he tenido la misma disciplina, el mismo amor por el género musical, la misma cautela, las mismas frustraciones de cuando me meto a un estudio, un espacio que le tengo el mayor de los respetos por ser el lugar donde trabajo mi arte. Me emociona mucho compartir esto, desde el que me conoce hasta los que ahora están empezando a escucharme”.

“El relevo” cuenta con canciones como “Hasta que te miré”, “Búscame aquí”, “5 minutos” y “Dime tú”, en el que abraza letras atrevidas mezcladas con los elementos sonoros de la salsa romántica de los 80 y 90.

Otro número de la producción, “Fingir está de moda”, es la nueva colaboración junto a su compatriota Pedro Capó, de quien dijo es como “un hermano mayor” con quien finalmente logró trabajar en un tema que llama a reconocer la honestidad en los momentos más grises de la vida.

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“Tener a Pedro en esta canción significa mucho para mí, porque es él dándome consejos. No es un tema para que nos cojan pena, el punto aquí es que somos seres humanos. No creo que pudiéramos haber encontrado una canción tan perfecta como ésta”, destacó.

El disco culmina con “Let You Down”, donde combina la salsa y el r&b para llevar un número completamente en inglés.

“Ya tenía la idea de hacer una canción inédita en inglés, pero no sabía de dónde me iba a enganchar. Soy capaz de escribir e interpretar en español e inglés, y dar emoción en ambos idiomas. Quería mostrar esa otra faceta”, expuso.

Ahora el cantante está listo para regresar a Aibonito para cantar en la Feria de las Flores el próximo 27 de junio y reconectar con el pueblo que lo vio crecer y conectar con sus raíces borincanas.

“Hay muchos planes, desde otro disco que viene por ahí, algunas presentaciones con Sergio George y sus ‘Ataca, Sergio Shows’ que va a tener en Estados Unidos, así como unos espectáculos con La India. Viene mucha cosa buena en el futuro”, manifestó.