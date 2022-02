ADJUNTAS. Despacito. Así llegó Luis Fonsi la mañana de este jueves a las instalaciones de la organización comunitaria Casa Pueblo para conocer de primera mano los proyectos sociales y culturales que se impulsan desde el corazón de Adjuntas, además de explorar la manera de colaborar con los proyectos musicales creados por la institución.

Allí visitó cada una de las áreas de la icónica estructura que alberga una escuela de música, mariposario, cine solar, galería de arte y compartió impresiones con los gestores de esta importante obra social, Alexis Massol González y su hijo Arturo Massol Deyá, quienes estuvieron acompañados por el voluntariado y participantes de los diversos programas.

PUBLICIDAD

“Contento de estar aquí en Adjuntas, hacía muchos añitos que no visitaba. Contento de conocer de qué se trata Casa Pueblo y el trabajo bien bonito que hacen, no tan solo con la energía sino con su cine y, por supuesto, el área que más me apasiona a mí que es la música”, expuso el artista en un aparte con los periodistas.

Asimismo, alzó su voz en apoyo al magisterio del País que lucha por mejores salarios y un retiro digno.

“Obviamente, estamos también viviendo un momento muy delicado de los maestros, aquí también estoy para apoyar a todos los maestros y expresar lo importante que fue para mí, la educación musical y la razón por la que estoy aquí hoy día fue por eso. Fueron por mis maestros que hoy día por nombre y apellido los llamo, no sé, mensualmente y siento esa amistad y conozco y entiendo lo importante que fue su aportación desde el Coro de Niños de San Juan hasta el sol de hoy”, destacó.

“Hay un problema y no lo podemos callar más, hay que invertir en las escuelas. Ayer tuve la oportunidad de visitar a la Escuela Libre de Música, quiero involucrarme a trabajar con ellos, hoy estamos en Casa Pueblo, ahora vamos para Ponce y es un conjunto de muchas cosas”, confesó.

Esbozó que su visita a Casa Pueblo estuvo enmarcada en el interés de ayudar al desarrollo y continuidad de la escuela de música comunitaria, que cuenta la enseñanza de la música coral y en donde se preparan para organizar una banda escolar que integre ciudadanos de todas las edades.

PUBLICIDAD

“Esta visita es un poco para conocer, para saludar, para entender qué es lo que hace falta y de ahí, armar un plan y ver cómo puedo ayudar, sea donando instrumentos, sea haciendo eventos benéficos para recaudar fondos, sea haciendo una entrevista con ustedes, usando las plataformas que uno tiene. En realidad, esta visita fue para eso, yo tengo mi fundación que trabajo en muchas cosas, todo el trabajo que hemos hecho en La Perla, hemos construido casas”, explicó.

Junto a Víctor Torres Rosario, director del Proyecto de la Escuela Comunitaria de Música de Casa Pueblo. ( Ram—n "Tonito" Zayas )

“Me quiero enfocar mucho en lo que es la educación musical, en las nuevas generaciones, en lo importante que es la música para nosotros los boricuas y el talento que tenemos. Nosotros somos música, Papa Dios nos puso algo en nuestro DNA que entendemos la música de una manera diferente y yo que he tenido la bendición de viajar el mundo entero y conocer todo tipo de música, cada vez que llego acá digo: ‘Caramba, nosotros tenemos música, tenemos ritmo, mis músicos son boricuas, mis bailarines’. Hay mucho arte en Puerto Rico que no lo podemos cortar, no lo podemos detener esas habilidades”, agregó. Fonsi también reconoció la falta de instrumentos como una limitación para ofrecer educación musical, ya que gran parte de la población no cuenta con los recursos económicos para aprender a ejecutarlos.

“Realmente hacen falta instrumentos y ojalá las nuevas generaciones sigan queriendo hacer cosas grandes para seguir alzando nuestra bandera al mundo entero. Ese fue el principal motivo de mi visita, como dije, son herramientas a los niños, es sacar a los niños de la calle y que vengan a tocar guitarra, un piano y que se unan al coro, que puedan un fin de semana hacer un recital de música y así me crie yo, yo tuve la bendición de poder estudiar música, de tener el apoyo de mis padres que me llevaban a las clases”, sostuvo.

PUBLICIDAD

“No todo el mundo puede pagar unas clases de piano o unas clases de coro, pues nosotros tenemos que buscar la manera de poder hacerlo lo más accesible posible para que podamos disfrutar de algo que es positivo en todos los aspectos, que es música”, añadió.

Igualmente aplaudió el esfuerzo que se gesta desde la montaña a través de Casa Pueblo y expuso que “ojalá haya muchas Casa Pueblo en Puerto Rico”.

“Lo que están haciendo con la energía es increíble, que le abren las puertas a la comunidad para que vengan y usen su cine, usen sus facilidades, me interesa mucho lo que están haciendo con el coro, con el salón de música, necesita su cariño y por eso estamos aquí”, manifestó el recipiente de siete títulos de Guinness World Records por su canción “Despacito”.

“Para mí, es mucho más que poner una foto en las redes y decir que vamos a hacer algo, para mí es mucho más que escribir un cheque, obviamente es importante los fondos, pero yo creo que todo el trabajo que se hace usando las plataformas, ilustrar a la gente, es hacer eventos grandes, es llamarle la atención desde el gobierno hasta el mundo entero y cuando se habla de la juventud, de los niños y cuando se habla de la música es algo que me apasiona”, puntualizó.

Luis Fonsi conversó con Alexis Massol González (a la izquiera), director y fundador de este proyecto de autogestión comunitaria Casa Pueblo en Adjuntas, y con Arturo Massol Deyá, director asociado. ( Ramón "Tonito" Zayas )

Por su parte, el líder ambientalista y fundador de Casa Pueblo, Alexis Massol, se mostró satisfecho con la visita del artista boricua, sobre todo, por el compromiso de colaborar con los programas musicales de la organización.

PUBLICIDAD

“Para mí es una magnífica visita, Casa Pueblo ha trascendido. Para nosotros la música es el alma de Casa Pueblo y la visita de él es bienvenida, nos alegra mucho y espero que podamos crear más programas que nazcan de abajo hacia arriba, desde las comunidades rompiendo el impasse que hay del gobierno”, señaló.

“Nos corresponde a nosotros, al país, a la gente y a las comunidades mantener la música en el lugar que se merece y que lo necesitamos porque es lo que le da vida a la nacionalidad puertorriqueña”, resaltó mientras acompañaba a Fonsi a conocer el proyecto en toda su dimensión.

Mientras que el director de Casa Pueblo, Arturo Massol Deyá, afirmó que el recibimiento a Fonsi es parte de las iniciativas que tiene la organización para el 2022.

“Hace un tiempo atrás, de la producción de Tony Mojena se nos acercaron que había un interés en apoyar ante todos los cierres escolares y lo que está pasando en el país, los programas de educación musical, incluyendo los autónomos como el de Casa Pueblo, que tiene unas iniciativas en el 2022 de impacto cultural con el desarrollo después del tiempo de pandemia. Ahora tenemos que trabajar en construir acercamiento social y construir comunidad”, expuso.

Finalmente, el maestro Víctor Torres, exdirector de la Banda Escolar de Juana Díaz, el cual será el encargado de reactivar la escuela de música comunitaria, explicó la importancia en el desarrollo del proyecto en beneficio del País.

“Para mí, yo considero que esto es un deber patriótico de estar con Casa Pueblo impactando a los jóvenes de Adjuntas y áreas limítrofes. Estamos tratando de activar para tratar de crear ese sentido de pertenencia y de comunidad en los jóvenes que vengan a matricularse y adquirir los conocimientos en música”, indicó.

“Es una herramienta poderosa porque lo que proyecta es a un pueblo culto son sus artistas, los deportes son importantes pero sus artistas trascienden fronteras y aun después de irse de esta dimensión, se sigue escuchando su música”, concluyó al mencionar que esperan comenzar con las clases gratuitas a la comunidad en las próximas semanas.