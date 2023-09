El cantante puertorriqueño Luis Fonsi anunció este jueves el inicio de una nueva gira que conmemorará el vigesimoquinto aniversario de su carrera musical, titulada “25 años”, que iniciará con un concierto especial el 16 de febrero en Madrid.

“Cuando uno llega a un aniversario como este te obliga a buscar y a recuperar todas las canciones” explicó el compositor en una rueda de prensa en la capital española, y reveló que su recital en Madrid será “más musical que nunca”, contará con la presencia de “muchos amigos” y un repertorio en el que se encontrarán “medleys” que combinen algunos de sus temas.

En Madrid ofrecerá una propuesta “muy diferente” a lo que ha hecho y a lo que hará “en los demás países”, de entre los que solo desveló México.

Tras haber encarado una gira veraniega con la que recaló en seis ciudades españolas, Fonsi se encuentra en un receso del que lo sacará el inicio del tour, que, como recordó el cantante, coincide con el fin de semana de San Valentín: “vamos a estar extrarrománticos esa noche”, bromeó.

En el horizonte de proyectos del puertorriqueño está también la publicación en 2024 del álbum “El viaje”, compuesto por canciones con nombre de ciudad de la que ya se han adelantado los singles “Buenos Aires” y “Pasa la página (Panamá)”, tras los que saldrá al público una nueva balada.

A pesar de que para Fonsi “25 años es una cosa que no se dice fácilmente, especialmente en los tiempos en los que estamos viviendo, en los cambios brutales que ha habido en la industria”, aseguró que “la palabra cansancio no existe” en su ADN y que siente “los mismos nervios y la misma ilusión” que cuando comenzó “un 15 de septiembre de 1998″.

“Todavía estaba en la universidad y estaba grabando mi primer disco; no tenía ni idea de si iba a funcionar o no”, lo que no le impidió comprender que “a veces uno se tiene que lanzar al vacío y dejarse llevar” por una pasión que tuvo clara desde los 8 años, cuando se recuerda como un niño “muy tímido”, algo que olvidaba cantando.

En el repertorio de esta gira se incluirán, además de éxitos ineludibles en sus recitales, temas de su próximo disco que serán interpretados por primera vez en un escenario.

La salida de este nuevo álbum responde al apego del cantautor al “formato disco”. “Un single no me define, hay gente que me conoció siendo muy baladista y hay gente que me conoció bailando y cantando, y yo me conozco en ambos lugares. Soy muy inquieto para cantar solo baladas y soy muy romántico para cantar solo temas rítmicos”, explicó.

Luis Fonsi, uno de los artistas latinos más internacionales, ha recibido cinco premios Grammy Latino, varias nominaciones al Grammy, cinco premios Billboard, 12 Latin Billboard y 17 premios Juventud.