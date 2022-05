Hay promesas que sí se cumplen y este lunes una representación de estudiantes de la Escuela Libre de Música Ernesto Ramos Antonini en San Juan celebró la primera entrega de instrumentos musicales donada por el cantante Luis Fonsi y la fundación que lleva su nombre.

El esperado regreso del artista a la sede de la escuela en Hato Rey, luego de tres meses de haber conocido de primera mano las necesidades que allí tenían, provocó un ambiente de algarabía en el vestíbulo. La emoción por verlo, tomar su autógrafo, lograr un selfie o confesarles sus canciones favoritas, como hicieron algunos, detuvo por un rato la jornada escolar. No era para menos.

PUBLICIDAD

Más allá de la alegría de poder verlo de cerca, permeaba el agradecimiento por parte de la directora Magaly Rosario, de los maestros y maestras y de los mismos estudiantes, por brindarles lo que son sus herramientas básicas para su formación en las bellas artes: instrumentos musicales. El cantautor y su equipo de trabajo regaló a la escuela violines, baterías, trompetas, como parte de una serie de donaciones que hará hasta satisfacer las necesidades, tanto del personal docente, como de los estudiantes. Igualmente proveyó el servicio por un año para afinar los pianos, algo que no se hacía por cerca de dos años.

La presencia del artista fue motivo de alegría y algarabía entre los estudiantes. ( teresa.canino@gfrmedia.com )

“Para mí la educación musical fue fundamental y por eso estoy tan comprometido con ayudar, no tan solo a través de donaciones de instrumentos. Esto es un proceso largo, no es una una sola visita, es crear conciencia, es dejarle saber al pueblo de Puerto Rico que todos tenemos que unirnos para ayudar a los estudiantes, para que sigamos poniendo el nombre de Puerto Rico en alto a través de la música”, expresó Fonsi tras el agasajo preparado por el Coro Superior y un conjunto de guitarras y cuatro.

La directora destacó la importancia de este tipo de donativos para el desarrollo musical de la juventud. “Con esto podemos reforzar diferentes disciplinas que damos aquí, y también ayudar a estudiantes de bajos recursos que no tienen ese instrumento para poder practicar en su casa, y más en estos tiempos de pandemia que los estudiantes han estado en su casa en plan híbrido, que los necesitan”, dijo Rosario, sin olvidar la necesidad que tienen por reabrir el teatro, el cual ha estado cerrado por dos años por falta del aire acondicionado.

PUBLICIDAD

“Llevamos con el teatro dos años cerrado, pero ya llegó la unidad y esperamos que pronto podamos utilizarlo porque ese es el lugar donde nuestros estudiantes se expresan y donde nuestra comunidad escolar se reúne para celebrar los logros”, expuso la directora escolar.

Fonsi exhortó a los estudiantes a resonar el cuatro puertorriqueño, las guitarras, las voces y los violines, y a que “sigan echándole ganas y poniendo el nombre de nuestra tierra en alto”.

Para el multiganador de premios Latin Grammy y Premio Lo Nuestro fue “clave” su educación musical desde su infancia en Puerto Rico. Por ello hizo un llamado a las personalidades influyentes a unirse para inverntir en las bellas artes, pues es consciente de que el Gobierno las lleva últimas en su lista de prioridades.

“No puede ser que en un país tan hermoso como Puerto Rico, donde sale tanta, tanta, música, uno vaya a una de las escuelas más importantes de música y los pianos no estén afinados. A mí me da vergüenza, honestamente”, denunció, luciendo una camiseta de la Luis Fonsi Foundation con una cita del filósofo Friedrich Nietzsche (1844-1900): “Sin música la vida sería un error”.

Yo no puedo reconstruir la escuela solo, pero puedo ayudar, puedo hacer un plan para mejorar la experiencia musical de los estudiantes y seguir invirtiendo en el futuro de la música de Puerto Rico, y por eso estamos acá, para que sepan que estamos comprometidos” - Luis Fonsi, cantautor y filántropo

Reiteró la importancia y belleza de la música como bandera ante el mundo, algo de lo que ha sido protagonista con el éxito arrollador que tuvo el tema Despacito (2017) que grabó junto con Daddy Yankee, convirtiéndose en un himno en su momento.

“Cuando uno viaja el mundo entero y dice que es de Puerto Rico, entre todas las cosas bonitas que dicen de nuestro país, como la playa y los deportes, la música está arriba en la lista, y creo que hay que alzar la voz. No entre nuestro Gobierno, sino entre los personajes influyentes de nuestros país y nos unamos todos a ayudar al futuro y concentrarnos en seguir invirtiendo en esta área que muchas veces está olvidada”, puntualizó.

PUBLICIDAD

“Creo que a veces la gente no se da cuenta del arte que llevamos en nuestras venas, del ritmo que llevamos cuando hablamos y eso hay que seguir cultivándolo y que siga creciendo para que, de aquí a 20 años, cuando ya no pueda treparme a cantar ‘Despacito’, vengan muchos más detrás de nosotros”.

Un conjunto escolar de guitarra y cuatro dedicaron una interpretación al cantautor. ( teresa.canino@gfrmedia.com )

Fonsi valoró el interés y sacrificio de sus padres por brindarle los recursos para educarse en la música. Así integró el Coro de Niños de San Juan. “Sin mi educación musical no hubiese aprendido a escribir canciones, no estuviese donde estoy”, afirmó.

Entre esa generación que lo observa y lo sigue está la joven Charmaily Olmeda, estudiante de octavo grado que se forma en el instrumento del violín.

Sobre su experiencia al conectar con la musica, comentó que “me encanta porque la música te despeja la mente bien brutal y el estrés y todas esas cosas, la música te ayuda a controlarlo”.

Reconoció que hay una necesidad de instrumentos musicales en la escuela, especialmente para los estudiantes que no tienen los recursos para tener los propios. “Estoy muy contenta de que saquen la escuela adelante y de que se haga sentir la escuela”, manifestó en reacción a la donación de Luis Fonsi Foundation.

Para Alexis Caleb González Hernández, de sexto grado y estudiante de viola, su instrumento es sinónimo de felicidad.

“Yo no sabía que la viola existía, pero cuando vi que la viola existía, no quería coger violín y me decidí por la viola, porque me gustaba la calidad del sonido y es cómodo cuando la coges, y es muy importante para mí hoy en día”, dijo el menor con una emoción que parecía desbodarse por sus ojos verdes.

PUBLICIDAD

Luis Fonsi continuaría las entregas de instrumentos en la Escuela Libre de Música Juan Morel Campos en Ponce y Casa Pueblo en Adjuntas. Luego regresaría a Miami, Florida, para continuar con los preparativos de su regreso al Coliseo de Puerto Rico con el Noche Perfecta Tour los días 27 y 28 de mayo.

“Hace como tres años que no me presento aquí, así que va a ser un concierto bien especial, un recorrido completo desde el día número uno de mi carrera hasta el sol de hoy, y dejar todo lo que tengo y más sobre ese escenario para que la gente sepa lo agradecido que estoy de que me hayan acompañado por tantos años”, anticipó.