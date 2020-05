“Ese abrazo de mi mamá, de mi papá, es algo que extraño muchísimo”.

El cantautor puertorriqueño Luis Fonsi reconoce lo primordial de seguir unas medidas de distanciamiento social como parte de las recomendaciones para evitar el contagio del COVID-19. Pero como la realidad de muchos en el mundo, esto no resta que de vez en cuando eche de menos lo que antes solía ser un gesto acostumbrado y que en ocasiones daba por hecho que siempre contaría con él.

“Es duro no poder abrazar a mis padres, no poder estar con mi familia”, enfatizó el vocalista en videoconferencia con Primera Hora desde su hogar en Miami, Florida. “Somos superunidos. Siempre que estoy en casa estoy con mis hermanos, con mis papás, con mis sobrinos, los niños corriendo”, compartió el artista, quien promueve el sencillo Girasoles, inspirado en la experiencia de la cuarentena.

Una de las fechas especiales que resultó distinta fue el festejo de su natalicio, el pasado 15 de abril.

“Fue un cumpleaños diferente, pero bonito porque recibí mucho cariño de la gente”, recordó. “Obviamente estuve en mi casa todo el día. Me hicieron una sorpresa. Mi familia y unos amigos se aparecieron en casa, todo el mundo en sus carros, y me hicieron una especie de lo que yo llamo, como un drive by parranda. Empezaron a tocar bocinas. Todos se pararon frente a mi casa con música puesta”, rememoró con una amplia sonrisa la voz de éxitos como Despacito y No me doy por vencido. “A distancia pude celebrarlo con ellos y ver a mis padres un poco más cerca”.

El sencillo Girasoles surgió de parte de la experiencia que le ha tocado vivir en esta crisis de salud, pero fuera de acentuar la pesadumbre que se vive, la intención es inyectar positivismo.

“El presente, lo que uno está atravesando, siempre va a estar reflejado de alguna manera u otra en lo que uno está escribiendo, y en este proceso de crear hice un paréntesis, y dije ‘voy a hacer una canción inspirada en el hoy que, aunque lo que habla es de amor y habla de esperanza, pero que nos toque una fibra con más firmeza’”, detalló.

“Es una canción simple, es guitarra y voz, muy orgánica, pero que creo que nos podemos identificar todos en esta situación que estamos viviendo, y eso es lo que mi cuerpo me pedía”, habló sobre el tema que lanzó el 30 de abril. “Me senté con la guitarra y empezó con esa frase ‘los girasoles nunca dejan de girar’, y me pareció como una frase interesante”, analizó, y compartió lo que viene a su mente sobre esta flor.

“Pienso en alegría, pienso en esperanza, pienso en vida, en luz, y un poco este símbolo fue a lo que me llevó a escribir una canción que usa mucho esa poesía y esas metáforas para decir ‘vamos a estar bien, nos vamos a encontrar, aquí te voy a esperar, así como los girasoles nunca dejan de girar y siempre buscan esa luz, yo voy a estar aquí esperándote’, y creo que es algo que todos podemos sentir”, añadió sobre la canción, cuyo vídeo incluye escenas que imitan situaciones cotidianas de la realidad actual.

“Quiero celebrar que todo pasará”, afirmó con determinación el artista, quien dentro de la ganancia positiva del encierro, valora el tiempo en familia.

“Aunque estoy lejos de mis familiares, estoy con mi núcleo más importante, que es mi esposa (Águeda López) y mis hijos (Mikaela y Rocco), algo que, por razones obvias, mi trabajo me aleja mucho de ellos”, resaltó. “Esa parte ha sido muy positiva. Me lo estoy gozando muchísimo, haciendo tareas con mi hija, gozándome a Rocco muchísimo, que está en una edad sabrosa”.