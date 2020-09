Con un juego de voz que recuerda su más grande éxito, “Despacito”, Luis Fonsi introduce su nueva oda a la belleza y sensualidad femenina, “Perfecta”, una canción que vacila entre el pop pintado de reggae y el beat urbano que le inyecta Farruko.

Es la primera vez que ambos artistas se unen en un tema, y en este caso, es notable cómo cada uno se mantuvo dentro de su lenguaje musical, alcanzando a la vez una armonía entre ellos. Es una letra de aire romántico con la picardía natural del reggaetón.

“Perfecta” es el primer tema que presenta Luis Fonsi con el sonido que lo acerca a su esencia artística -dijo esta semana en videollamada desde su residencia en Miami- y el tercero que presenta durante este tiempo de pandemia. Primero fue el infantil “Baby Shark”, y el segundo, el romántico/ reflexivo “Girasoles”.

“Ya esto es quien soy como artista, que es mezclando el pop, ritmos latinos, urbanos, reggae; trabajando con una gran estrella, un gran amigo, que es Farruko, con quien nunca había trabajado y quedaba pendiente ese check mark de trabajar con él”, sostuvo.

Con la letra busca dejarle saber a cada mujer que es perfecta por quien es y no por cómo se ve.

“Todas las mujeres perfectas”, afirmó. “Es lo que dice el coro, ‘Eres perfecta, pero no te has dado cuenta que eres perfecta para mí’; la mujer perfecta no tiene que ser el cliché de la mujer con el cuerpo perfecto, con el pelo perfecto, con la nariz... eso no es la perfección. Cuando uno conoce a una mujer, busca la perfección en diferentes maneras, y cuando se hace click con alguien, es perfecta para mí sea alta, bajita, gordita, flaquita, y es esa celebración lo que quise hacer con esta canción”, detalló sin dejar fuera la apreciación a la sensualidad.

El juego con el pop urbano sin abandonar la balada es el lugar musical donde quiere mantenerse, porque así también se lo ha aceptado el público. La prueba más clara es el éxito que sigue teniendo el tema “Despacito”, que grabó con Daddy Yankee, y que el miércoles fue tendencia en Twitter luego que apareciera en un evento para apoyar la candidatura presidencial del demócrata Joe Biden.

“Me encanta celebrar la parte latina y boricua en mí, que la balada no me deja hacer eso, porque es puro romance, que también me encanta y jamás lo voy a abandonar", aseguró. "No me quites ninguno de esos dos mundos. Me siento superchévere viajando en esos dos mundos; en mis conciertos me gusta quitarme y ponerme el sombrero y poder hacer ambas cosas”.

“Girasoles” y “Perfecta” pudieran ser parte de un álbum que aún no tiene forma. Más adelantado parece estar el plan de montar un concierto en línea, pero tampoco tiene detalles oficiales. El reto de hacerlo será aceptar que cantará sin público.

“El público me lleva a mí, hace que cante mejor, que me enfoque, y pues, uno se tiene que adaptar, pero si lo hago, quiero que sea algo bien especial”.

Sacándole el juego al tiempo familiar

Con o sin pandemia, Luis Fonsi se considera un tipo familiar, pero ante la realidad del aislamiento social, eso se multiplicó y por fin, logró establecer una rutina de hogar junto con su esposa, la modelo Águeda, y sus hijos, Mikaela y Rocco.

“Me siento que tengo un trabajo ahora de 9 a 5”, dijo, porque dedica gran parte de la semana a trabajar desde su estudio.

“Me levanto, desayuno en el mismo sitio, a la misma hora, pero chévere, no me quejo; extraño muchísimo salir, ver y abrazar a la gente, esa parte no la cambio por nada. En el segundo en que nos digan que podemos regresar y retomar la gira, voy a ser el primero en la fila del aeropuerto, porque eso es lo que verdaderamente a mí me llena; la gente, ese contacto... Pero estoy contento, tengo salud, mi familia la tengo muy cerquita, que ese es mi motor siempre, así que no me puedo quejar”.

El música celebró recientemente el sexto aniversario de bodas, ocasión que disfrutaron en una playa de Punta Cana, en República Dominicana.

“Tengo suerte de que encontré a una mujer que admiro, que quiero mucho, que me hace reír, que la hago reír con mis estupideces, que entiende mi trabajo, lo respeta, lo apoya y me da el espacio al cien por ciento; que me regaló dos personitas que me han cambiado la vida para siempre, y que no siento que tengo que luchar para mantenernos bien, sino que todo fluye. Por ese lado siento que tengo mucha suerte”.