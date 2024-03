No fue ni es un aficionado de la lectura, lo confiesa. Luis Fonsi se acercó a la lectura en su etapa de estudiante -”un poquito obligado por la escuela”-, pero una vez llegó a la adultez y se convirtió en padre, la lectura se convirtió en una actividad cotidiana, de conexión con sus hijos, Mikaela y Rocco, de 11 y 6 años, respectivamente

Ese acercamiento lo ha llevado en varias ocasiones a sesiones de lectura en la escuela donde estudian los hijos, y durante la pandemia, recibió una invitación por parte de un amigo para desarrollar un libro infantil que ya tiene vida en el mercado: “Amigos ExtraordiRANArios” (’UnFROGettable Friends’).

“Siempre he dicho que soy un niño grande, inclusive, antes de haberme convertido en padre, he tenido esa conexión. De adolescente me encantaba estar con niños; obviamente, todo esto viene inspirado por mis hijos, porque ellos son mi luz, son mi centro para todo, y no puedo decir cuántos libros de niños he leído en los últimos años. Ese fue el mejor training; no es algo que uno hace a propósito, lo hago porque es ese momento de conexión que tengo con mis hijos en la noche, casi siempre”, compartió el artista el pasado lunes, en entrevista teléfónica desde España, pocas horas después de participar en Puerto Rico de unos actos de celebración a quien fue su abuela paterna.

Coescrito en español e inglés junto con Barry Waldo (autor y exejecutivo de Disney y Mattel) e ilustrado por Marcin Piwowarski, el cuento es una celebración a la cultura y riquezas naturales de Puerto Rico. Tiene como personaje principal al oso “Blu”, conocido por su atractivo lazo (pajarita) rojo, quien suele tener múltiples tropiezos mientras baila frente a otros hasta que aparece el autóctono coquí y le enseña el verdadero ritmo puertorriqueño desde la belleza de El Yunque.

“Es un libro escrito en rimas, algo que lo hace más musical, es algo que automáticamente siento que estoy escribiendo una canción. Estoy contando una historia que tiene su sentido de musicalidad aunque no hay melodía, pero la escucho, tiene mucho ritmo, y eso quizás era el paso más natural y más fácil y, obviamente, la temática”, destacó.

“Me siento orgulloso de donde soy, entonces quise darle ese toque cultural de este lugar (bosque tropical El Yunque) para celebrar nuestro ritmo, nuestra música, nuestro coquí. Entonces, la estrella del show, además de ‘Blu’, que es el personaje principal, es el coquí, que salva el día, porque le devuelve el ritmo al osito, y a lo largo de todo esto se celebra lo que es el baile, la música, el ritmo. Le enseña un poco a la gente esas cosas que nosotros celebramos todos los días”, abundó.

El coquí es protagonista en el cuento que exalta valores culturas de Puerto Rico. ( Suministrada )

Uno de los primeros en conocer la historia fue Rocco, el menor de sus dos hijos con la modelo española Águeda López. “Le dije, ‘papi, vamos a ver este libro’, y cuando vio mi nombre al frente se le iluminó la cara”, contó.

El coquí se convirtió desde entonces en un personaje añorado por el menor, al punto que tuvo que comprarle uno en una tienda de souvenirs en su reciente paso por el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín.

“Ese es nuestro latido del corazón”, dijo sobre el anfibio, cuyo sonido lo transporta a momentos de su infancia y temprana adolescencia en la casa de la abuela, el pueblo y los primos en la isla.

“Amigos ExtraordiRANArios” -el primero de la serie “Bear in a bow tie”- es otro acercamiento de Luis Fonsi a la grey infantil por medio de trabajos que, aunque derivados de la música, lo sacan un poco de su zona de confort.

A la pantalla grande

Lo próximo será el estreno del filme animado “Capitán Avispa”, que presenta el galardonado cantautor Juan Luis Guerra bajo la casa productora GuerraToons. En este, Fonsi da vida a uno de los personajes, además de colocar su voz en una canción junto con Joy, del dúo mexicano Jessy & Joy.

“Cuando él (Juan Luis Guerra) me cuenta todo esto (hace cerca de cinco años), era el sí más rápido del mundo, porque sé que él le va a poner tanta energía, tanto corazón a este proyecto, sé que va a ser algo de calidad, y va a ser algo excelente, y más porque su música va a ser el denominador común de toda esta película”, resaltó del proyecto que también incluirá entre sus talentos al colombiano Juanes.

“Es la historia detrás es un superhéroe que lucha por el bien, es un mensaje positivo; una película hecha, animada mayormente en la República Dominicana. Ahí están nuestros hermanos dando de qué hablar, con una animación de primera, que compite con cualquiera de las casas importantes que estamos acostumbrados a ver”, indicó la voz de “No me doy por vencido” y “Échame la culpa”.

El estreno de “Capitán Avispa” está pautado para la primera semana de abril en Santo Domingo.

“Ojalá la gente lo apoye, porque necesitamos más proyectos positivos”, subrayó del trabajo que logró completar en un día por la conexión con su personaje en la historia. El resultado final lo verá en la premier.

Esta entrada al cine se adelanta a otra de la que no ofreció muchos detalles, pero sí habló de una película propia realizada con recursos de Hollywood. Dijo que se rodó en inglés y trabajó como compositor de la banda sonora.

25 años de viaje

El 15 de septiembre de 2023 se cumplieron 15 años de la salida del primer álbum de Luis Fonsi, “Comenzaré”, una trayectoria que pasó casi sin darse cuenta.

“Me lo he gozado tanto. Cuando empezamos a sacar los cálculos, tuve que sumar y restar varias veces; suena mucho en papel, pero no siento que ha sido tanto. No siento ese cansancio”, expresó del viaje, como ha llamado a su trayectoria y al álbum que lanzará en mayo.

“Me he sorprendido muchísimo, porque lo yo quería era cantar. Yo era el chamaquito que no se callaba la boca, que siempre estaba imitando, que quería perfeccionar su voz, y poco a poco ese cantante fue madurando, se convierte en compositor, guitarrista, empieza a hacer proyectos de actuación y ahora represento otras cosas más”, agregó el también gestor de una fundación con su nombre.

Hay cosas que no cambian, que se mantienen con esa misma adrenalina que sentí cuando comencé, esos mismos nervios, y siento que no he cambiado. Ojalá la gente lo sienta de la misma manera. Sigo siendo igual de inquieto, bromista, pero a la misma vez siento el peso y la responsabilidad de hacer cosas con calidad, con respeto, la responsabilidad de hacer cosas importantes para mi país, cargo esa bandera por todos lados” - Luis Fonsi, cantante y compositor

La música fue la herramienta que lo encaminó, cuando la mudanza de Puerto Rico a la ciudad de Orlando, en Florida, parecía activar la rebeldía de la adolescencia. Desde entonces, no ha hecho otra cosa, y tampoco sabe hasta cuándo, aunque su futuro en los escenarios ya comienza a despertarle curiosidad.

“Últimamente me he hecho esa pregunta, porque aunque tengo clarísimo que me falta mucho por hacer -y estamos en un punto donde me siento joven, estoy en mejor shape que cuando comencé, en términos físicos, espirituales, y creativamente me falta mucho por hacer- a la misma vez me da curiosidad, hasta cuándo quiero seguir haciendo giras, de levantarme temprano y acostarme tarde, y la verdad no tengo la respuesta”, confesó.

Lo que está definido es que no quiere llegar a un punto de hacer el ridículo, y es algo que constantemente consulta a su esposa, porque no quiere llegar a este punto.

“Todavía me siento cómodo haciéndolo... Hago música romántica, que no tiene tiempo, y ojalá tenga voz por muchos años más, pero me voy a dejar llevar”, concluyó.