Dejar de rebuscar en el pasado, y evitar estancarse en los malos recuerdos de una situación, forma parte de la propuesta que trae el cantautor puertorriqueño Luis Fonsi a través de su nuevo sencillo Pasa la página (Panamá).

El tema, que estrena hoy, sugiere el valor de soltar y de aceptar que una etapa se acabó. “Es un desahogo. Es una frase que decimos mucho, que jugamos mucho con ella. Es una canción alegre”, resaltó Luis Fonsi a través de videollamada desde Miami, Florida, donde reside. “No es una canción seria. Es una fiesta. Es un ritmo pegajoso”, celebró con entusiasmo sobre el sencillo con el que explora ritmos del funk, y que formará parte de su próximo álbum, El viaje.

“Es un desahogo para muchas personas, decirle ‘oigan, la vida es demasiado corta para estar estancado en una sola cosa, o en un solo momento, a tener que siempre seguir hablando de lo mismo. Sigamos adelante y seamos felices porque es bien bonito cuando uno encuentra esa felicidad, esa paz”.

Previo al estreno, el artista compartió en sus redes sociales un adelanto de la canción, lo que desató rumores entre algunos usuarios de que podría tratarse de un tema dirigido a la presentadora y actriz Adamari López, con quien se casó en 2006 y cuyo divorcio se dio en 2010. Líneas como “Se la pasa hablando mal de mí delante de la gente”, y “Pasa la página, no eres la víctima / Pa’ que te quieran no hay que dar lástima / Pasa la página, sigue con tu vida / Estás viviendo un cuento que ya terminó”, provocaron una oleada de especulaciones entre diversos seguidores sobre en quién podría estar inspirado el sencillo. Un atisbo del video musical con mensajes que incluyen “Olvida. Supera” abonó a que le escribieran comentarios de críticas al intérprete.

“Quiero comentar que esta canción es mucho más grande que una sola persona. Esto es un mensaje global hacia muchas personas. ¿En quién yo pienso cuando la canto? En muchas personas. Créanme que esto no se trata de una sola persona. Es mucho más grande que eso”, reiteró con el tono afable que lo caracteriza, y expresó enfático que sobre la artista pasó la página “hace mucho rato, gracias a Dios”.

A su vez, entre las escenas del video musical, se ve al cantante con una pared de fondo con lo que simulan ser páginas de prensa, con frases como “Lo que pasó pasó”, “Basta ya” y “Llorar no sirve de nada”, entre otras. “Esto es un desahogo también de mi parte”, expuso, “y detrás de cada canción hay cosas que son personales y por supuesto, no toda la prensa… esto no es un ataque a la prensa, en lo absoluto”, aclaró. “Gracias a Dios la mayoría de la prensa siempre ha sido amorosísima conmigo y es la razón por la que estoy aquí y eso hay que establecerlo desde ahora. Pero sí existe ese pequeño porcentaje, muy pequeño porcentaje, de gente que necesita pasar página”, afirmó. “Y no estoy hablando de Fonsi nada más. Estoy hablando de, inclusive leyendo (en los medios) cosas de otras personas, porque no todo se trata de mí”, añadió, y enfatizó que “mi feeling y la frase que me nace cuando veo eso es ‘pasa la página’”.

En otras escenas, se ve al artista en un encuentro con numerosos fotógrafos. “Justo cuando empieza el video estoy entrando y se ve que dice como press room, como si estuviese dando una conferencia de prensa, porque voy por primera vez a desahogarme de una manera que quizás no lo había hecho a través, antes, en una canción. Todo tiene que ver con la historia de un video”.

Provocar una identificación en quien lo escucha representa una de sus finalidades al presentar un tema. “Ese es el reto del compositor. No todas las canciones de despecho que yo he escrito, de corazones rotos que yo he escrito, hablan de una situación mía. Uno tiene que convertirse en la voz de la gente a la hora de sentarse a escribir y a la hora de sentarse a interpretar, y Pasa la página me pareció una temática divertida, y algo que yo creo que mucha gente se puede identificar con esta frase”, analizó, y aclaró que la temática no se limita a una relación amorosa.

“El tema es más amplio y yo conozco a gente, amigos, y esto es hombre o mujer, no todo tiene que ser pareja, que siempre vienen con la misma cantaleta y con la misma temática, y como que alguien se lo tiene que decir, ‘oigan, pasen página, sigue hacia adelante, no vengas aquí a hablarme de lo mismo’”, narró enfático.

“Yo estoy seguro de que yo en algún momento he tenido que pasar la página por algo, y he tenido que mirarme al espejo y decir, ‘¿sabes qué, Fonsi, olvida, olvídate de eso que pasó con aquel pana, aquel mal entendido, aprende a perdonar de una manera diferente’, y aprende uno mismo a pasar página”, prosiguió. “Porque no es saludable para nadie, y ojo, yo no soy nadie para estar dando consejos, esa no es mi forma de hacer canciones. Al final del día, cuando uno se sienta a hacer una canción, es una historia, y uno busca ese lado personal, y también uno busca en el lado donde la gente se va a identificar”.

Trabaja en su viaje

La nueva canción, que le sigue al sencillo Buenos Aires, hace referencia en su título a Panamá. “El nuevo disco que saldrá el año que viene se llama El viaje. Es la primera vez en mis 25 años de carrera que hago un disco con un plan, con una temática detrás del disco”, explicó con ilusión. “Para mí representa este viaje de estos 25 años, todo lo que he aprendido, todo lo que he celebrado, todo lo que he sufrido, todo lo bonito que ha sido porque la verdad que ha sido súperbonito. Lo quise hacer que cada canción del disco sea un nombre de una ciudad”, dijo, y especificó que “la canción y la temática de la canción pasa por esa ciudad (que corresponda), no es que sea un homenaje a esa ciudad. Por supuesto que Puerto Rico está ahí”.

Experimentar con diversos ritmos además de la balada y el pop, marcará parte de la producción. “Siempre me gusta aventurar dentro de lo que es mi género”, mencionó pensativo. “Yo digo que mitad de mi cuerpo es romántico, cortavenas, cantautor, guitarra y baladas, y el otro lado es un Fonsi más inquieto, más aventurero, baile, de poner a la gente a gozar y sacar ese lado boricua, fiestero, que también forma parte de mi DNA”. El álbum contará con temas en los que se le unirán varias colaboraciones. “Ya hay varias grabadas, muy amplias en el sentido de que por lo menos las que están grabadas son polos opuestos, con gente que quiero mucho, y bueno, todavía falta para el disco, así que vamos a ver qué más se va a asoma por el camino”.

El lanzamiento del álbum llegará con los planes de festejar sus 25 aniversario en la música a nivel profesional. ‘El mes que viene, septiembre 15, cumplo oficialmente 25 años. Entonces se va a celebrar como la gira más importante de mi carrera. Por supuesto voy a regresar a Puerto Rico el año que viene para celebrarlo”, manifestó agradecido.

Celebra su compañía

En esta semana el vocalista compartió en sus redes sociales un romántico mensaje de felicitación de cumpleaños para su esposa, Águeda López.

“Tengo mucha suerte que conocí a una mujer espectacular, por dentro y por fuera, y lo celebro todos los días, que tengo esa paz, esa tranquilidad que uno busca, que uno lucha por tener, porque cuando en el hogar, cuando hay paz y uno respira paz en el hogar, todo lo que uno hace afuera se refleja en eso”, expresó a Primera Hora.

“Sé que tengo mucha suerte, que tengo una bendición de tener dos hijos saludables, hermosos, amorosos, cariñosos, y poder seguir inculcándole a ellos lo que me enseñaron mis padres. Yo vengo de una familia superunida. Mis dos hermanos son mis mejores amigos, y nos criamos en un núcleo súpercerrado y muy de nosotros, siempre poniendo a la familia, el amor, el respeto, la humildad como número uno en nuestra lista de prioridades, y eso es lo que yo quiero enseñar, es mi filosofía y la filosofía de mi esposa”, prosiguió el padre de Mikaela y Rocco.

“Siento mucha tranquilidad, y lo celebro todos los días y se lo digo todos los días, y ese balance es el que uno quiere, y ahora como padre de dos niños, cuando salgo al escenario me siento más libre, más tranquilo, más completo”.