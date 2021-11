El romanticismo ha sido uno de los sellos distintivos en el estilo musical del cantautor puertorriqueño Luis Fonsi, con el que ha dado a conocer con ritmos lentos y decorados con cierta poesía. Y aunque los temas movidos también han nutrido su carrera musical, y la tendencia musical del momento apunta hacia sencillos de mayor dinamismo rítmico, la nostalgia por sus orígenes lo motivó a lanzar el sencillo “Nuestra balada”.

“Siempre hay espacio para ser románticos”, dijo el artista a este medio mediante videollamada desde Miami, Florida. “Lo vi como un desahogo para el amor”, añadió sobre el tema, y reveló cuánto influyó su fanaticada en este lanzamiento que dio a conocer la semana pasada.

“Me lo estaban pidiendo muchísimo, a gritos. Me lo estaba pidiendo a mí mismo. Nunca me he alejado de la balada. Ese es mi punto de partida para todo lo que hago, inclusive los temas rítmicos nacen en un lugar a romántico para todos mis discos, desde el primero, hasta el nuevo que estoy a punto de lanzar a principios del año que viene. Siempre guardo un espacio muy grande para las baladas”, dijo la voz de éxitos como Imagíname sin ti, Quisiera poder olvidarme de ti y No me doy por vencido.

“El público me lo pidió, yo mismo me lo pedí, el instinto me dijo ‘vamos a cantar, vamos a cambiar un poquito la receta, y vamos a lanzar algo romántico’ ”, reiteró, y narró el contenido del tema.

“Todos tenemos una canción que nos une a algo en algún momento, algún recuerdo, alguna persona, algún novio, alguna novia. Yo la tengo. Estoy seguro de que todos. La canción trata un poquito de eso, dice ‘yo sé que estás enamorada, yo sé que aún recuerdas nuestra balada’. Es el gancho para decir ‘esta canción es la que los une, no olvides esa canción, no olvides nuestro amor, lucha por él’, y es un poco la historia detrás de este cuento de amor. Es cortavena, es del perdón, un ingrediente importante a la hora de escribir canciones románticas”. Para el vídeo musical, quiso un concepto metafórico teniendo en cuenta el mensaje de la canción.

“Es bastante diferente, al igual que la canción”, afirmó. “Es de esas canciones mucho más melancólicas y quise transmitirlo visualmente. Me pusieron a escalar una torre (ríe). Paralelo a entrar al corazón de esa persona, es levantar estas piedras, esas barreras que nos ponemos todos a la hora de tomar decisiones como el perdón”.

Por otro lado, el intérprete resaltó su contentura ante la oportunidad de realizar sus presentaciones como parte de Noche perfecta Tour el 12 y 13 de febrero en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

“Estoy contando los días. Estamos planificando un concierto que va a ser muy importante para mí, y espero que también lo sea para el público que quiera ir. Va a ser un recorrido por estos 23 años de esta evolución, de estos cambios de sonido que he hecho a lo largo de mi carrera. Obviamente, tratándose de una fecha romántica, porque es fin de semana de San Valentín, va a ser más romántico de lo normal sin olvidarme de los temas que la gente quiere escuchar”, adelantó, y destacó su sentir cada vez que viene a la Isla a realizar sus espectáculos. “Siempre venir al escenario de Puerto Rico es un evento. No es solo un concierto. No es una fecha más en el calendario en la gira. Tengo que bloquear la semana de antes y la semana después para emocionalmente prepararme, gozármelos y después, el hangover de tanta emoción”.

Luis Fonsi, además, se mostró entusiasmado con su colaboración con el fabricante de automóviles de juegos Hot Wheels, para el que diseñó un vehículo de juguete y también una línea de ropa edición limitada.

“Cumplí mi sueño de niño, de diseñar mi propio carrito. Comenzó con el Hot Wheels de juguete y lo convertimos en un carro grande, un auto real”, mencionó con ilusión, y compartió que también se inspiró en su hijo, Rocco, y la admiración que muestra hacia este tipo de colección infantil, al trabajar su proyecto.