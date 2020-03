Su familia, sus mascotas, hábitos para dormir, hobbies… La compañía de música Universal Music Latin Entertainment anuncia el lanzamiento de On the Go (en movimiento), una serie original de podcast que se estrenará cada semana e incluirá entrevistas con artistas desde lugares privados, mientras hablan de temas que comúnmente no se discuten con el público.

La primera emisión de estas entrevistas, grabadas previamente a la crisis del COVID-19, se lanzará hoy e incluye tres podcasts con las superestrellas latinas de la música Sebastián Yatra, Juanes y Luis Fonsi.

La serie también incluye podcasts con Karol G, Aitana, Greeicy, Guaynaa y Nacho, entre otros.

Los podcasts abordarán temas como qué hacen los artistas para mantener el balance, con una vida que está siempre en movimiento con giras exitosas por el mundo, millones de fans y canciones en el tope de las listas, lo que puede hacer ver que los artistas parezcan inalcanzables.

La invitación es a unirse todos los miércoles a la periodista de Miami, Eliane Gallero, en una conversación personal y muy abierta con algunas de las estrellas latinas más exitosas, donde se hablará de un sinfín de temas que nos harán conocer mejor su vida personal y sus mantras.

Para más información accede a https://smarturl.it/OnTheGoElPodcast o visita: https://umle.lnk.to/ElPodcast001PR.