Un viaje musical marcado con numerosas anécdotas y con la complicidad de grandes invitados en el escenario, será parte de la experiencia que promete el espectáculo Tocando y contando historias del galardonado trompetista y director musical Luis “Perico” Ortiz.

El concierto, dirigido a celebrar seis décadas de trayectoria musical del músico, será el próximo 13 de enero a las 8:30 p.m. en el Centro de Bellas Artes de Caguas (BAC). También, representará un paso para cerrar una etapa en su vida que, aclaró, no equivale a su retiro, sino a un nuevo giro para prestarle mayor atención a ciertos asuntos personales y otros proyectos.

“Armar el libreto fue lo más difícil”, confesó el artista sobre la preparación del evento. “Armar el concierto ha sido un paseo, de yo llamar a un amigo y decirle ‘tal día tengo esto en mente’, y cada uno de ellos hacer lo que tuvieron que hacer como amigos para estar conmigo el 13 de enero del próximo año”, afirmó con ilusión el también director musical. Lo acompañarán durante la velada Gilberto Santa Rosa, La India, Tony Vega, Andy Montañez, Moncho Rivera, Henry Santiago, Manolito Rodríguez, Gerardo Rivas, Norberto Vélez y Rubén Blades.

“Son amigos. Tenemos mucha historia. Tenemos muchas cosas que hemos vivido, sueños que hemos compartido, algunos se han realizado, otros no”, expresó pensativo. “Me siento privilegiado en un momento de vida donde yo estoy cerrando círculos por mi edad y por todo lo que Dios me ha permitido, y lo he podido cerrar como yo lo pensé hace muchos años, con integridad, con dignidad, no siendo marcado ni dejándome ser marcado, y siendo un motivador de vida y proyectos”, reflexionó Luis Esteban Ortiz Ruiz sobre el encuentro en el que compartirá historias de algunas creaciones musicales, entre otras sorpresas.

“Van a haber muchas cosas que se van a hablar, por ejemplo, cómo nació Pedro Navaja”, dijo del personaje de la clásica canción compuesta por Rubén Blades. La presentación, que además formará parte de las actividades para conmemorar el vigésimo aniversario de Bellas Artes de Caguas, incluirá proyecciones visuales con la intención de adentrar al público al álbum de recuerdos de su trayectoria.

Un espacio que le permitiera mayor cercanía física con el público fue un requisito en su interés de conectar y plasmar su agradecimiento y apoyo. “Va a ser un escenario sencillo porque eso es lo que yo quiero recrear. Quiero recrear que estamos en la sala de mi casa y vamos a hablar de cosas que tú me preguntarías fuera de un escenario”, expresó el también compositor. “Es un compartir. El libreto está tan lindo, y cómo se van a entrelazar las sorpresas. Estoy muy contento”.

Apostar a los sueños de nuevos talentos es un compromiso que ha mostrado con el paso del tiempo como parte de su vocación por la enseñanza. En esta cita musical, el también maestro contará con las participaciones de la joven Arianelys Ortiz, quien tocará el timbal, y de Daniel Torres, de 9 años, quien se ha destacado en la trompeta.

“Hace tiempo que no veía esa clase de talento. A Daniel lo conocí en la Escuela de Bellas Artes de Caguas. Arianelys es de una academia privada, de música, en Humacao. Quiero motivar a la gente a que nunca es tarde. Esa niña tiene 22 años y es no vidente y tiene autismo, y hay que verla tocando los timbales”, dijo. “Daniel es un muchacho que tiene un entusiasmo tremendo y tiene un talento que Dios se lo bendiga”, resaltó con orgullo el músico, quien cuenta con estudios en pedagogía, y ha sido responsable de desarrollar más de una decena de escuelas de música en Puerto Rico.

Luis “Perico” Ortiz aclaró que el espectáculo no representa un retiro de la música, pero sí una etapa para dedicar mayor atención a otros compromisos. “Cuando yo esté en el escenario el día 13 de enero, ya yo voy a tener 74 años. Mi esposa, Diana, hace 8 años que tiene Alzheimer, y el proceso de Alzheimer es un proceso muy duro. Entonces yo quiero estar cerca de Diana lo más que Dios me permita, dejar espacio para los que vienen, y trabajar la parte pedagógica a través de un instituto, una fundación que ya yo tengo, un instituto de música popular y empresarismo”, detalló el arreglista. “No me estoy retirando. Eso no quita que yo haga un concierto de vez en cuando, o visitar algún país de los que he visitado mil veces, pero quiero bajar un poco esa energía”.

Los boletos están a la venta a través de Ticketera.com.