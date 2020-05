El cuatro sta puertorriqueño Luis Sanz aprovechó las ventajas tecnológicas para reunir a músicos de distintas partes del mundo en un vídeo de orquesta virtual, que se suma a su proyecto Suite Criollo.

Este esfuerzo creativo en medio de la pandemia es parte del deseo de reinvención de Sanz y evitar desconectarse de su pasión por la música.

”Pienso que todos hemos aprendido cosas que a lo mejor por el ajoro del día a día no teníamos el tiempo para prestarle atención”, expresó el profesor y compositor en comunicación escrita.

La orquesta virtual la integraron Alemania, China, Serbia, Brasil, Colombia, Estados Unidos y Puerto Rico. Estos músicos son integrantes de orquestas importantes como la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, Orquesta Camerata Filarmónica de Puerto Rico, y otros que estudiaron con Sanz mientras realizaba su maestría en composición en The University of North Carolina School of the Arts.

“Me siento bien agradecido en que hayan aceptado esta invitación y sé que ha sido un reto para todos el aprender hacer estos tipos de producciones a la distancia”, destacó el artista.

La pieza es el segundo movimiento de la obra “Suite criollo”, compuesta por Sanz. Originalmente, la obra está grabada para un quinteto de cuerdas en su álbum más reciente, “Cuatro sinfónico“.

Sanz se mantiene ofreciendo sus clases en línea para los estudiantes de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, Recinto Metro, entre otras iniciativas que han surgido durante la cuarentena.

“Es momento de reflexionar y aprender tanto de nuevos retos que seguiremos enfrentándonos. Hoy más que nunca, me siento más unido”, concluyó.