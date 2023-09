El cuatrista, compositor y profesor universitario Luis Sanz, acaba de lanzar el sencillo “Cuatro Beats”, un nuevo concepto que conecta sonidos de la música folclórica puertorriqueña con el género de la música trap.

“El público podrá disfrutar un ‘mood chill’ trap instrumental con un ‘fresh’ cuatro puertorriqueño experimental”, comentó el artista mediante declaraciones escritas. Además estrenó el vídeo de “Cuatro Beats” que impactará a todos al ser trabajado con inteligencia artificial (AI), junto al videógrafo Wilfredo Serrano. “Está bien interesante cómo me transformo en ese mundo”, añadió.

Explicó que “aquí me estrené como productor haciendo música trap instrumental, pero algo un poco diferente, porque originalmente el género del hip hop es cantado. En esta ocasión, quien lo canta es el cuatro. Hice una combinación del cuatro acústico confeccionado por el luthier Ricardo Ramos, al igual que de otro instrumento que es un cuatro eléctrico ‘fretless’, que significa que no tiene trastes (divisiones en el diapasón)”.

Luis Sanz empezó a estudiar a profundidad el género del trap y a hacer los “beats”, buscando así tener el ‘flow’. “Como vengo de una base folclórica y estudiando la música, como la clásica, analicé la forma en que las integraba, cómo las unía (con trap) para que sonara orgánico, nada forzado. En el estudio en mi casa utilicé diferentes ‘plugins’, para así adaptar el sonido del cuatro a uno mas urbano. Fue un proceso muy interesante ya que sentí que estaba aprendiendo algo nuevo y así salió ‘Cuatro Beats’”, abundó.

“Cuatro Beats” llega después de “Camino” (2022), que amplió sus horizontes en “un nuevo comienzo” gracias al cuatro sinfónico. Viajó a España a recoger el instrumento... “De ahí ese camino se hizo más interesante y más experimental. Me encantó y estuve como aproximadamente un año y medio, porque también me casé… No me gusta lanzar música por decir que hice algo. Para mí, la música es una expresión personal y una manera de comunicarme con el público, además de una carta de representación para nosotros, los artistas”, precisó.

Aclaró que sigue siendo el mismo músico, pero que ahora afianza su brillante carrera al abrirse paso como productor. “En este proceso mío como productor/compositor, aprendí otras herramientas y las estoy utilizando”, puntualizó.

Sanz tiene en la mira continuar lanzando más música, adelantando que su próximo sencillo estará disponible el 15 septiembre, en la misma línea, en un estilo de “lo-fi’.

Por otro lado, en cuanto al grupo de Hermanos Sanz, al que pertenece junto a Lisvette Sanz -quien se convirtió hace poco en mamá- informó que va a mantener su esencia, pero integrando la música que él está cultivando en la actualidad.

El cuatrista fue nombrado Catedrático Auxiliar en la Universidad Interamericana, Recinto Metropolitano, donde ofrece este semestre los cursos de Apreciación de la Música, Armonía, Conjunto de Cuatro Puertorriqueño y Conjunto Criollo a 130 estudiantes del Departamento de Música Popular de la Facultad de Estudios Humanísticos.