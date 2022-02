Llevar momentos de alegría a través de su música, así como servir de inspiración a la juventud para perseguir sus anhelos, forma parte de las aspiraciones del novel intérprete salsero puertorriqueño Luis Vázquez.

El verdor del sector montañoso donde reside en su natal Cidra, así como la brisa constante, sirven de escenario al también estudiante de música para hablar sobre sus planes artísticos, del amor por su familia y el orgullo de su pueblo.

“La belleza de donde vivo es increíble. A veces uno despeja la mente. Para hacer ejercicios me voy, corro, cojo mi aire, camino, y veo la hermosura de donde vivo. Es un gran paraíso”, manifestó con una amplia sonrisa la voz de Tu fan y Me tienes mal, quien se confesó fanático de los Bravos de Cidra en el Béisbol Doble A.

“Es una gran bendición tener este hogar situado aquí en Cidra, Puerto Rico y en la montaña más alta de Cidra”, añadió con orgullo el cantante de 16 años, y de paso resaltó el valor de vivir rodeado de familiares y la oportunidad de fortalecer los lazos de unión con quienes son, a su vez, vecinos.

El amor por la música le viene de ambos lados de sus padres, José Luis Vázquez y Yamaira Torresola Pérez, quienes asumen con entusiasmo apoyarlo en sus aspiraciones. “Mi abuela materna tiene una voz increíble, y mi bisabuela materna también”, resaltó el vocalista, y añadió que su mamá ha mostrado habilidad para cantar. Su hermano mayor, José Gabriel, estudia en el Conservatorio de Música de Puerto Rico.

Junto con sus padres, José Luis Vázquez y Yamaira Torresola Pérez. ( David Villafañe Ramos )

A sus 5 años, formó parte de Los Bravitos de la Plena. “Fue con amigos, familiares, mi hermano también, junto a mi padre, que fue al que se le ocurrió hacer este concepto de llevar plena puertorriqueña”, recordó sobre la experiencia que se prolongó hasta cerca de sus 14 años, cuando decidió darle vuelo a su aspiración como solista. “Luego se cambió al concepto de una orquesta y también actualmente están sonando. Ahora es Bravitos la Banda”, aclaró, y reiteró que “siempre me ha corrido por las venas lo que es el amor por el género tropical de Puerto Rico, de la música latinoamericana, y así es que me decido por la salsa”.

Al repasar los comienzos de su nueva etapa artística, atesora la oportunidad de febrero del año pasado de ser telonero del veterano salsero Gilberto Santa Rosa en un evento en Orlando, Florida, donde también conoció al cantautor tropical Tito Nieves.

“Inicié mi carrera con el pie derecho, conociendo al gran “Caballero de la salsa”, que fue el que me dio esta oportunidad en Orlando, de abrir un concierto espectacular el día justamente que lancé mi álbum Comienzos”, rememoró con una amplia sonrisa, y resaltó el valor de uno de sus consejos. “Me habló de tener presente siempre dar lo mejor de ti en el escenario, hayan cuantas personas hayan, esté quien esté al frente, siempre darlo todo y hacer las cosas de corazón. Es algo bien importante y Gilberto lo ha demostrado durante años a su público, le ha dado música, alegría”, resaltó. “Es un gran maestro del cual aprender mucho”.

El cantante Víctor Manuelle también le ha mostrado su apoyo. “Es una gran inspiración”, confesó con admiración sobre el “Sonero de la juventud”. “Hizo parte de mis grabaciones de los coros, que pronto esa música saldrá”, adelantó haciendo referencia a temas futuros. “También estuve en Perú con él en el escenario, no que canté, pero me presentó al público peruano para que conociera más de mí”.

Los deseos de éxito de quienes admira y considera unos maestros, los atesora y le sirve de impulso en sus aspiraciones profesionales. Pero Luis Vázquez no se recuesta del respaldo mostrado. Además, según la revista Billboard, en el 2021 logró posicionarse como el séptimo artista con más canciones sonadas en la lista tropical en Estados Unidos y Puerto Rico, y lo incluyó entre los 22 artistas latinos a los que el público debe estar atento en el 2022 (Artists to Watch). Con mayor razón, mantiene su enfoque en continuar preparándose.

“Soy un estudiante, actualmente, de 4.0 puntos”, afirmó con orgullo el alumno de la Escuela Especializada en Música Jesús T. Piñero, en su pueblo natal. “Cuando estoy de viaje me llevo mi computadora, mis cosas para estar al día en lo que es la escuela porque siempre me he mantenido ahí. Estoy en contacto con los maestros. Los maestros saben cómo soy, lo responsable que yo soy”, aseguró con énfasis el también hermano de Yadriana, de 14 años. “Sin duda alguna, nunca, jamás en la vida pensaría dejar la escuela de lado porque es primordial para mí”.

Dentro del currículo de enseñanza, se ha interesado más por fortalecer las destrezas de canto. “Quisiera aprender a tocar la guitarra, que es un instrumento que acompaña al cantante”, añadió el conversador intérprete sobre otro de sus intereses. En una era en la que muchos aspirantes en la música muestran preferencia por el género urbano, el cidreño se expresa en torno a su inclinación por la salsa.

“Siempre lo que me ha llamado la atención ha sido la música tropical, la música que me corre por las venas y que también canto junto a mi familia, que hacen muchas parrandas navideñas. Siempre he estado cantando este tipo de género. Es lo que me corre en el corazón. He querido hacerlo con mucho amor para toda la gente”, sostuvo. “Sí, me gusta el reguetón. Me gusta escucharlo, pero no para hacerlo y para llevar alegría al público a través de la música”.

Sin entrar en detalles, el joven salsero adelantó que trabaja en canciones nuevas para este año. A la par de su anhelo por sobresalir como artista, interesa llevar alegría a la generación que crece con él.

“Quiero llenar a los jóvenes de mucha alegría, especialmente con la salsa como en algunos tiempos Jerry Rivera y muchos cantantes salseros también lo hicieron”, afirmó con entusiasmo. “En su momento llevaron salsa y la juventud se conmovía, se alegraba de escuchar este tipo de música, y realmente ahora en este caso vengo yo a seguir queriendo llenar esos corazones de alegría también, de los jóvenes”, dijo. “Por eso les damos ese toquecito urbano, porque así a lo mejor podemos atraerlos mejor a esta música”.