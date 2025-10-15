Agradecido de celebrar medio siglo “haciendo éxitos” y llevando la monoestrellada a todo rincón al ritmo de la salsa.

Así se manifestó Luisito Ayala, el director de la Puerto Rican Power, quien está listo para llevar nostalgia y cariñito al Centro de Bellas Artes de Santurce con su espectáculo del 50 aniversario el próximo 18 de octubre.

El conocido trompetista asegura sentirse entusiasmado de llegar a la prestigiosa Sala de Festivales Antonio Paoli junto a la orquesta que lidera desde 1973 para celebrar una trayectoria colmada de éxitos en 28 producciones musicales, con dos nominaciones a los Premios Grammy Latino, galardones en distintas partes del mundo y, más importante, llevando sabor y folclor a miles de personas.

“Casualmente, se nos entregó en una presentación en Nueva York un premio relacionado a las Naciones Unidas como ‘Orquesta Leyenda de la Salsa’ en el mundo entero, así que eso nos llena más de mucho entusiasmo”, aseguró Ayala, en entrevista telefónica con Primera Hora.

Sobre las 28 producciones musicales, el músico destacó que uno de los mayores desafíos de esta presentación ha sido decidir cuáles de sus éxitos llevarán a los fanáticos, todo sin perder de perspectiva que en dicha arena podría tener la oportunidad de oro para que los nuevos espectadores sepan de la potencia de la música tropical boricua.

“Cuando fui el director musical de todos los cantantes de Fania, todos pasaron por aquí por la Puerto Rican Power, y nosotros, siendo la orquesta que los acompañaba, nos ayudó a nosotros tener un estilo propio y empezar una carrera profesional, como es el caso de Tito Rojas, que fue el primer cantante con quien tuvimos éxito internacional”, expresó el humacaeño, quien destacó que exintegrantes de la agrupación como Ito Rivera y Joshua Marcel, al igual que Yan Collazo, Oscarito, el Trío Los Andinos y Domingo Quiñones dirán presente para llevar la esencia de la salsa a su mayor esplendor.

En momentos en que la salsa disfruta de un renacimiento, tras la aparición de intérpretes como Christian Alicea, Luis Figueroa y Merari, así como las recientes integraciones de exponentes del género urbano como Bad Bunny, Rauw Alejandro y Guaynaa al género tropical, Ayala se expresó agradecido por ver generaciones jóvenes darle un aire nuevo a la salsa, al tiempo que también hay mayor atención a sus proyectos.

“Nosotros fuimos los primeros que nos atrevimos a hacer una fusión con reggae, salsa y cumbia con ‘Tu cariñito’, que me acuerdo que, cuando lo grabamos, nadie había hecho ese experimento que nosotros hicimos, y eso hay que darle crédito a quien lo merece, al maestro José Lugo, que fue el que me consiguió la letra y me compartió la idea del número”, compartió el trompetista.

El puertorriqueño asegura que escuchar ese tema del año 2000 en el estudio fue una experiencia atípica.

“Yo cuando la escuché le dije a Lugo: ‘Tú estás medio loco, ¿o qué?’. Había algo de miedo, porque nosotros éramos una orquesta de larga trayectoria en la salsa tradicional", confesó.

Lo que Ayala, ni otro integrante de la orquesta esperó fue que la canción explotara no solo en la Isla, sino también en Colombia y otros puntos del mundo.

“Celebramos el 50 aniversario y también celebramos los 25 años de ‘Tu cariñito’. Esa canción ha pasado las 500 millones de reproducciones entre todas las plataformas de streaming, y todas las veces que tocamos en vivo tenemos que llevar esta canción, es como si la hubiéramos grabado ahora mismo”, aseguró.

Los boletos de este evento, bajo la producción de Alexandra LLC, están disponibles en Ticketera, Ticket Center o en la boletería del CBA llamando al (787) 620-4444.