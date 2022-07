La empresa LUMA Energy respondió esta tarde a los comentarios del artista urbano Bad Bunny quien, durante su concierto anoche en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, acusó al consorcio de manejar deficientemente la energía eléctrica en la Isla.

“El peor sistema eléctrico. Se los digo yo, está cabr... que yo haga una gira en el mundo entero, y lo que les voy a decir ahora no es un chiste, el único lugar donde cuando me voy a presentar tengo que poner como 15 plantas eléctricas industriales es aquí, porque no puedo confiar en el sistema eléctrico de Puerto Rico. LUMA pal car...”, comentó ante miles de fanáticos.

Por su parte, LUMA adujo que “ninguna empresa puede superar” los “grandes desafíos de infraestructura en solo un año” y apostó a “los 3,000 hombres y mujeres de LUMA” que “trabajan arduamente todos los días, efectuando avances significativos en la transformación y modernización de la red eléctrica para nuestros 1.5 millones de clientes”.

“Compartimos la frustración que tienen todos nuestros clientes con la confiabilidad del sistema eléctrico de Puerto Rico que ha sufrido años, si no décadas, de abandono y mala administración por parte de la AEE y la UTIER. El pueblo de Puerto Rico, incluido Bad Bunny, merece algo mejor y estamos comprometidos en atender las fallas de la AEE y la UTIER”, reaccionó LUMA.

“De cara al futuro, estamos decididos a construir un sistema eléctrico que supere estas fallas del pasado y del que el pueblo de Puerto Rico finalmente pueda sentirse orgulloso”, agregó.

Luego, Bad Bunny también denunció al gobenador Pedro Pierluisi, así como al gobierno en general.

“Tenemos todos los obstáculos encima, tenemos un gobierno encima jod… la vida día tras día”, lamentó.