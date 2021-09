El próximo 4 de octubre el intérprete de música urbana, Lunay, entrará formalmente a la etapa adulta al llegar a los 21 años, sin embargo, su físico tan juvenil lo mantiene como “un chamaquito de sueños de gigante”. Esta transición la quiso marcar con su más reciente álbum “El niño”, al que ahora le suma una colección de piezas de vestir.

Encontrar un espacio en la música era, justamente, lo que soñó cuando se criaba en Corozal y observaba a su padre tocando la batería en la iglesia. En la actualidad es parte de los talentos jóvenes que están madurando sus propuestas dentro del competitivo género pop urbano.

“Mis anhelos siempre fueron a través de la música. Desde muy temprana edad veía a mi papá tocando en la iglesia, la batería, y ya esas eran las primeras influencias, como también en el fútbol”, compartió por vía telefónica desde Miami. “Yo decía que iba seguir metiendo mano hasta que la vida me dijera, ‘Es para la música o es para el deporte’, y fue para la música y estamos aquí”.

Que lo perciban como un “niño”, no le molesta. “Lo que pasa es que siempre me he querido adelantar a las etapas y he querido jugar a favor de eso con mi futuro, pero no me molesta. Soy un chamaquito con sueños de un gigante”, afirmó.

De la etapa de la infancia y adolescencia, añora el tiempo que tenía para compartir con la familia y amistades. “Ahora me enfoco en otras cosas, en otras metas, que me toman mucho más tiempo y no puedo hacerlo como antes, pero sé que después podré hacerlo en grande”, dijo Jefnier Osorio Moreno.

El tiempo que lleva activo en la música, desde el 2018 al presente, le ha servido para madurar a gran velocidad.

“El Niño” fue elegido por Billboard entre los Mejores Álbumes Latinos del 2021. Grabado bajo el sello La Familia Records -sello independiente de Chris Jedi y Gaby Music- incluye 15 temas introducidos por una versión trap del clásico salsero “Cara de niño”, que popularizó Jerry Rivera en la década de 1990. El álbum incluye los temas “Todo o nada”, que grabó con Anitta, y “Otra no” con Bryant Myers y Zion, entre otros.

Más cerquita de su fanaticada

Lunay se acercará a sus seguidores este sábado, entre 2 y 4 de la tarde, desde el Atrio Central del centro comercial The Mall of San Juan, como parte de una firma de autógrafos para apoyar la salida de su línea de ropa casual. Prometió que tomará el micrófono para interactuar con las personas que se den cita, y probablemente interpretar algunas de sus canciones.

Mañana viernes la audiencia de Primera Hora podrá disfrutar de una sesión de preguntas picantes mientras el artista juega ping pong para el sección de la versión digital del diario, “Ping Pong bien PH”.

Lunay cerrará el 2021 con varios lanzamientos de temas solista y colaboraciones de las que prefirió no adelantar detalles.