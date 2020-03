Su tiempo libre, el poco con el que cuenta desde que su carrera comenzó a despegar, lo toma para compartir en familia y correr four track.

Despejar su mente toma prioridad para Jefnier Osorio Moreno, quien en los escenarios se transforma como el artista urbano Lunay.

Pero el descanso no dura mucho para el intérprete natural de Corozal. De inmediato llega el entusiasmo de una agenda musical cargada del anhelo de continuar creciendo en su carrera.

El esfuerzo ha valido la pena. No solo por el aplauso del público, sino por los premios y las nominaciones que, a sus 19 años, van acumulándose.

“Un día de mi semana normal, sin nada de música, es visitando a mi familia, dedicándoles tiempo, estando tranquilo en mi casa. Quizás me voy a un hotel a despejarme. Me voy a correr four track. Son muchas las cosas que hago”, repasó el vocalista, quien se presentará mañana en la ceremonia de los Premios Tu Música Urbano en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

“Cuando hay trabajo, no hay hora, no hay reloj”, compartió la voz de Soltera. “Pero uno no se cansa de lo que uno hace. Creo que más bien es un estilo de vida y no puedes verlo de otra manera, como que es una carga, porque si no, dejas de verlo con amor”.

El artista cuenta con siete nominaciones, lo que lo llena de un orgullo doble por recibir reconocimientos en su propia casa.

“Me siento honrado porque Puerto Rico es la cuna, no tan solamente de las estrellas (del género urbano), sino del reguetón como tal, y lo vemos a través de exponentes como Nicky Jam, como Daddy Yankee, que han trascendido el género a través de muchos años. Y saber que jóvenes de la nueva generación como nosotros seguimos trascendiendo esa música y representando y llevando la cultura, no tiene precio para mí. Es una bendición”, dijo el artista, quien el fin de semana tuvo presentaciones en Nueva York, Connecticut y Nueva Jersey.

Sobre las nominaciones, que incluyen top revelación masculino y álbum new generation por Épico, todavía saborea que su nombre figure en tantas oportunidades.

“De verdad, no me las esperaba. Uno puede esperar una, dos nominaciones o tres, porque uno está empezando y creciendo día a día”, reflexionó. “Y me llegaron esas siete de la nada y en Puerto Rico, que es la gente que me hizo artista, que me vio crecer, los medios que me apoyaron desde el inicio. Es una superoportunidad”, destacó el artista, quien recibió dos galardones en la entrega reciente de Premio Lo Nuestro por artista revelación masculino y remix del año por Soltera.

Lunay también se prepara para deleitar en el escenario durante el evento.

“Estamos preparándonos desde ya, ensayando mucho. Tengo algo que sé que va a sorprender y es con relación a uno de los temas de los que también tenemos en promoción, con Myke Towers. Vamos a hacer algo especial que no quiero adelantar, pero toda la gente de Puerto Rico se lo va a disfrutar en grande”, aseguró el cantante, quien adelantó que “posiblemente va a ser más de una” presentación.

El éxito Soltera, que sobresale en muchas de las nominaciones, sin duda ha contribuido a abrirle muchas puertas.

“Hubo momentos en que yo preguntaba si Soltera era el tema correcto para salir”, confesó sobre la canción, cuya versión remix cuenta con las voces de Daddy Yankee y Bad Bunny. “Quizás es que estaba buscando otro tipo de sonido, otro tipo de color”, compartió, “no algo tan comercial, y simplemente me dejé llevar y pude ver lo que pudimos lograr”, resaltó. “Vimos cómo la gente reaccionó y fue todo lo contrario. Estamos agradecidos con todo el público que hizo esto posible”, agregó Lunay, quien a mediados de marzo comenzará la primera fase de una gira europea que recorrerá Madrid, Londres y otros destinos en Italia y Suiza.

Lo que piensa

Un anhelo “Ser más grande de lo que soy hoy día”.

Una preocupación “No ser feliz”.

Una fantasía “Hacer una película”.

Un pasatiempo “Correr four track”.

Un consejo aprendido “Hacer el bien sin mirar a quién”.

Un mentor “Will Smith porque es una persona que ha trascendido en el arte. Muchas personas como yo lo vemos influyente en cuestión de los consejos que da, en cómo es con sus hijos, su estilo de vida, el tipo de persona que es, con el gran corazón que tiene. Es una celebridad bien grande. Para mí es un mentor y sé que para muchas personas también”.

Celebra las nominaciones

Lunay está nominado en siete categorías en los Premios Tu Música Urbano:

Top revelación masculino

Canción del año – Soltera con Daddy Yankee y Bad Bunny

Vídeo de año – Soltera Remix

Álbum New Generation - Épico

Canción New Generation – Soltera

Remix del año New Generation - Soltera

Colaboración del año New Generation – Aventura con Ozuna y Anuel AA