El intérprete urbano Lunay, acaba de lanzar su sencillo y videoclip de Le gusta que la vean.

La canción ha sido producida por Honeyboos y lanzada en el nuevo sello de Chris Jedi y Gaby Music, La Familia.

En el videoclip, que se estrena hoy a las 2:00 de la tarde, Lunay vuelve a sorprender y se caracteriza como las clásicas figuras de acción y personajes de series de televisión.

Le gusta que la vean es el primer avance de lo que será el próximo trabajo de Lunay, que él mismo lleva a anunciando semanas, y titulado El niño. Será su segundo trabajo, tras ÉPICO, su álbum debut que alcanzó el #1 en las listas de ventas, dos canciones en el #1 del Latin Airplay y más de un billón de reproducciones en Youtube, que situaron a Lunay como el mejor nuevo artista, incluyendo grandes reconocimientos, como el Latin AMA “Best New Artist Of The Year”.

Lunay actuó esta semana en Tonight Show Starring Jimmy Fallon junto a Nicki Nicole presentando su nuevo single No toque mi Naik.