Sus sonidos se distinguieron por una corriente novedosa dentro de la tendencia urbana a principios de los 2000. Con su conocimiento y su toque particular, el dúo de productores Luny Tunes no tardó en convertirse en uno de los más solicitados para nuevos proyectos.

Su marca musical comenzó a dejar su huella en creaciones como las producciones discográficas Más Flow (junto al colega Noriega), Más Flow2, The Last Don (Don Omar), El abayarde (Tego Calderón) y Motivando a la yal (Zion y Lennox), por mencionar algunos.

A poco más de dos décadas de entonces, los dominicanos Luny Tunes celebran un reencuentro con Don Omar y Wisin y Yandel para el tema Sandunga, que estrenará mañana con una referencia nostálgica del underground, sin dejar de lado sonidos nuevos.

PUBLICIDAD

“Combinamos lo clásico de Luny Tunes con una intro moderna”, destacó Francisco Saldaña, conocido como Luny, quien forma el dúo con Víctor Cabrera (Tunes). “Es una canción bien orgánica del sonido que hace Luny Tunes, una canción que tiene la receta original, como dice Wisin. Todo el mundo quiere ese sonido, pero es difícil de lograr. Nosotros tenemos ya la receta para hacerlo”, añadió sobre el tema que forma parte del EP Don Omar Presenta “Back to Reggaetón”, que estará disponible a partir de este viernes en las plataformas digitales.

“Don Omar escuchó el tema. Se volvió loco. Wisin lo escuchó. Y se montó en el tema. Se lo puso a Yandel, y dijo ‘quiero estar en la canción’”, manifestó complacido con el tema que incluye la emblemática voz de la intérprete Glory, quien antes de labrar una carrera como solista, se dio a conocer como la mujer que responde en canciones de Daddy Yankee, Don Omar y Wisin y Yandel, entre otros.

“Grabaron en tres estudios diferentes, así que imagínate mezclando esta canción tratando de que sonara lo más perfecta posible. Fue difícil, pero se logró un sonido excelente. Yo sé que a la gente le va a gustar la canción”.

Como infiere su título, la invitación al baile está implícita a través de su ritmo. “Tiene el reguetón con bajo pesado, sonidos electrónicos, tiene un poquito de melodías árabes, una combinación de todo”, detalló sobre la fusión que se dio tras cinco años de pausa de los productores para proyectos en conjunto.

PUBLICIDAD

Uno de los aspectos que resalta de Sandunga, es la colaboración de los intérpretes luego de más de una década sin trabajar en un mismo tema. El video musical se grabó en Miami, Florida. “Esta canción ha sido superespecial”, sostuvo Luny. “Yo creo que ellos tres, solos, no se juntan hace más de 15 años, y en un video”, agregó el productor, quien hace años los unió para Mayor que yo, que incluye a Daddy Yankee. “Todo ha sido perfecto, la carátula, la grabación del tema, el video”.

Logros como este le reiteran a Luny que valió la pena dejar su labor como chef en la Universidad de Harvard, en Boston, Massachusetts, para perseguir su deseo de dedicarse a la música. Tunes se desempeñaba como lavaplatos.

“Así fue que empezamos”, recordó sobre la experiencia que vivió hace más de 20 años. Tunes trabajaba para una famosa franquicia de donas. “Le digo ‘vente pa’ acá a trabajar, a lavar platos, que aquí pagan, creo que $12. Donde él estaba pagaban $5. La diferencia era grande”, rememoró. “Ya yo tenía en mente hacer un dúo con él. Allá en Harvard, era como mi casa. Ellos no querían que yo me fuera. ‘Aquí tú vas a seguir creciendo, aquí te dan beneficios, te damos plan médico, te damos dinero después para que compres tu casa. Creces. Te puedes convertir en el chef de la universidad completo. Tienes mucho potencial, ¿y te vas a ir para Puerto Rico a inventar?’, me decía la jefa a mí”.

PUBLICIDAD

Pero la determinación de volar con su talento artístico pesó más. “Yo le decía ‘a mí me gusta la música. Quiero ir para allá. Ese es mi sueño”, añadió sobre la decisión, y reveló que otros conocidos opinaban igual. “Todo el mundo me miraba mal, como que ‘¿cómo te vas a ir para allá a inventar, a dejarlo todo por la música?’. Pero valió la pena”, expuso convencido.

La mudanza de ambos a Puerto Rico en 2001 fue el comienzo de proyectos con figuras como Tego Calderón, Zion y Lennox, Tito “El Bambino”, Héctor “El Father”, Nicky Jam y Julio “Voltio”, entre una larga lista de intérpretes. Premios Grammy, Latin Grammy y Premios Billboard, entre otros, sustentan que se trató de la mejor decisión.

La evolución musical del género es un resultado inevitable. Al observar la manera de trabajar en la actualidad, Luny confiesa que extraña la manera de hacer música entonces. “En aquellos tiempos era más orgánico. Uno se metía al estudio. Sé que los artistas crecen y se llena su agenda, y es difícil, como antes, meterse en los estudios a crear de cero. Ahora ellos te mandan las voces o te mandan a buscar”, expresó.

“Nosotros, Luny Tunes, somos productores de trabajar en sus estudios. Si tú quieres sacar lo mejor de nosotros, tú vienes a mi estudio y trabajamos aquí. Pero ahora los artistas, si es superfamoso, te dice ‘ven a Nueva York a trabajar’”, dijo a modo de ejemplo. “Y yo digo, ¿llegar allá?, voy a estar perdido, no voy a estar con mi computadora, en mi estudio, no va a quedar bien, ‘mándame las voces, yo preparo algo’, y yo llego ya ready”, detalló sobre la dinámica, y adelantó que vislumbran trabajar en el lanzamiento de un EP con varios intérpretes invitados.