LUVA busca dejarlo todo claro y preciso desde lo que más ama: la salsa. El cantante sigue firme trazando su camino en la música tropical y gozando los frutos que ha cultivado por más de 14 años.

El artista compartió con Primera Hora su emoción al seguir trabajando en la música y sentir la seguridad que le da brillar con luz propia al margen de la faceta que lo ha dado a conocer por más de 10 años por su tributo a Marc Anthony.

Ahora, luego de promocionar el tema de su coautoría “Escríbeme”, junto al compositor venezolano Luis Yánez, presenta su nuevo sencillo “Zúmbale”.

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“Yo llevaba mucho tiempo haciendo muchas cosas y por fin se nos dio hacer ese clic, como decimos nosotros, para poder terminar esta pieza tan hermosa, que ha sido de mucho agrado al público”, destacó Luis Valentín Sierra Santiago, nombre de pila del artista. “A veces, no tenemos la valentía de llamar a esa persona y decirle todo, así que nos vamos por esa línea de escribir, a ver si por ese lado captamos la atención, ese es el drama detrás de esta canción”, apuntaló.

LUVA compartió que el proceso de trabajar “Escríbeme” lo transportó a sus inicios en la salsa romántica, apuesta que arrancó con sus presentaciones tributo a Marc Anthony hace 14 años. Y aun cuando muchos lo reconozcan por sus interpretaciones del llamado “flaco de oro”, LUVA dejó claro que nunca se ha visto limitado a llevar trabajos de su autoría.

“Recuerdo que mi primer show importante fue en el House of Blues de Orlando, Florida, y aunque haya cantado éxitos de otros artistas, siempre presenté mi música. Cada evento que hacía LUVA, hacía la música de Marc, pero siempre incluía algo mío”, manifestó el salsero, quien indicó que actualmente cuenta con 16 temas inéditos.

“Ha sido ‘cool’ porque la gente lo ha aceptado. Se preguntan primero si es una canción mía o de Marc, pero de momento hay gente que me piden ‘Demasiado tarde’, ‘Libre’, ‘Química’, ‘Enchula’o’, que son de mi autoría”, manifestó.

Ahora, con “Zúmbale”, continúa ampliando su catálogo con un tema de Henry Fiol que transmite alegría e invita a disfrutar la música sin reservas, convirtiéndose en una celebración del baile, la energía y el espíritu latino.

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“Quiero que cada persona que escuche esta canción sienta el deseo de levantarse, bailar y disfrutar el momento. ‘Zúmbale’ nace para contagiar buena vibra y demostrar que la salsa sigue evolucionando sin perder su esencia”, expresó.

Pero a LUVA nunca le ha molestado seguir interpretando su versión de éxitos como “Flor pálida” y “Vivir mi vida”, pues reconoce hacia dónde lo ha llevado luego de 27 años de carrera profesional.

“El enfoque mío fue siempre llevar mi música, que el público conociera mi música, a pesar de que yo le hiciera tributo a Marc. Yo nunca imité al gran astro boricua, siempre lo hacía a mi estilo, hasta se lo decía a mi orquesta: les decía, ‘muchachos, esta es la línea, esta es la estructura, eso no quiere decir que haremos una copia exacta, vamos a poner nuestro sentimiento, nuestra alma’. Por eso digo que una de las orquestas ‘top’ de Puerto Rico es la que me acompaña”, manifestó.

El vocalista también reconoció que su proyecto le abrió puertas alrededor de América Latina, donde su swing y emoción lo han llevado a países como México y Colombia. ¿Y su próximo destino? Panamá.

“Es la primera vez que voy para Panamá y estoy nerviosísimo, porque son países que los visitaba cuando era corista de Olga Tañón, la ‘Mujer de Fuego’, y no es lo mismo estar solo ahora. Han sido muchos años de gratitud y experiencia”, acotó el boricua, quien seguirá ocupado en el estudio y próximamente, este verano, saldrá con más música nueva.