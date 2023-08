“¡Estoy agradecido, charteamos sin querer!”

Esas fueron las palabras que utilizó el exponente urbano Lyan, quien celebró sus más recientes triunfos tras acapar las listas de popularidad en Estados Unidos y Puerto Rico con “Barcelona” y “Miami”, dos canciones con las que busca demostrar su flow único.

El cantante aseguró en entrevista con Primera Hora que se encuentra en una nueva etapa de su carrera musical tras el lanzamiento de estos temas bajo el sello Sugar Cream Music, que estrenaron en los primeros cinco lugares en el Hot Song en Estados Unidos y en Puerto Rico en la posición #1 como “Hot Song” de la semana de la revista Monitor Latino. Además, ambas canciones, que las lanzó bajó el sello Sugar Cream Music, están también en el “Top 25″ en el listado “Latin Urban” de Estados Unidos.

“Nosotros creamos estos temas de verano. Pensamos en dos fases donde uno se pone a bailar. Y exploramos distintos ritmos como el ‘house’, música que escuchas con más frecuencia en las pistas de baile y los clubs, con ‘Barcelona’ y el dancehall, que es un sonido que asocias más con ‘Miami’. Nosotros le quisimos dar una canción perfecta pa’ bailar por la mañana, y otra pa’ pasar la noche”, expresó.

“Yo siempre trato de hacer algo que me diferencie, siempre me gusta jugar con ritmos que no se escuchen mucho en el reguetón”, expresó Bryan Villanueva Rosado, nombre de pila del intérprete de “Baby Sorry”.

Estas canciones cuentan con la fórmula del cantante donde mezcla el estilo de hip hop que aprendió desde los 13 años que se mudó al estado de Florida junto a su mamá y cuatro hermanos buscando un mejor porvenir, con el dembow boricua.

“Agradecido es la única palabra que puedo utilizar con este momento que estoy viviendo, de poder estar seguro con mi familia y generando éxitos”, expresó el cantante, quien reside nuevamente en Toa Baja, pueblo donde vivió toda su niñez.

Por otra parte, sus más recientes lanzamientos estuvieron bajo la mentoría de la leyenda del reguetón, Don Omar. Según Lyan, esta reciente colaboración ha sido una que ha rendido frutos y le ha permitido sacar su mayor potencial.

“‘William ha sido un gran mentor. siempre que me pongo a crear, yo le comparto lo que hago y él siempre está ahí diciéndome: ‘cambia aquí, haz esto acá'. Siempre me ayuda a buscar lo mejor”, manifestó sobre el también productor musical.

En cuanto a proyectos nuevos, Lyan manifiesta que este año viene una “retahila” de sencillos y colaboraciones que está ansioso por dar a conocer.

“Todo el 2023 viene con mucha música, y de ahí estaríamos viendo si existe la oportunidad de sacar un buen disco ya mismo”, indicó.

Cuando este medio le preguntó si esta producción incluirá sus temas más recientes, este aseguró que “si el álbum se da, tengo la capacidad para hacer todos los temas nuevos”.