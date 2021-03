“La mujer es luz”.

Con este pensamiento como enfoque, el intérprete urbano Lyanno aborda el propósito de resaltar la presencia femenina a través de su nuevo sencillo, Poderosa, con el que también pretende invitar al baile en una propuesta rítmica con fusiones del afrobeat y el dancehall.

“A mí siempre me gusta dedicar mis temas a la mujer y al tema del empoderamiento”, resaltó el cantante sobre la canción que estrena hoy, y cuenta con la colaboración del colega del género Rauw Alejandro. “Es hablando de cuando las mujeres se sienten así, poderosas, que son las que se imponen cuando llegan a los sitios, sin importar el color ni su aspecto físico. Pienso que la mujer es lo que hace que el planeta siga teniendo vida. Admiro y respeto mucho a la mujer, mi mamá, mi abuela. Siempre voy por este camino de que con mi música se sientan mejor. Es una de las cosas que llevo y marco mucho. Hablo mucho con las fanáticas de eso”.

El intérprete compartió su reflexión sobre lo importante del amor propio, tanto para la mujer como para el hombre.

“Pienso que cada individuo, y me incluyo, tenemos algún tipo de inseguridad. Pienso que es algo normal. Pero los tiempos que estamos viviendo, y la violencia contra la mujer, sé que algunas se pueden sentir menos, pero eso no debe pasar. Son inseguridades o defectos que ven en el espejo, pero que en realidad no tienen. Siempre hay que tratar de buscar lo positivo en cualquier cosa negativa”.

El tema, de la mano de los productores Súbelo Neo, se filmó en Miami, Florida, con un concepto futurista.

“Quisimos simular un desierto, así como la película Mad Max”, describió el artista de 25 años. “Tiene muchos colores. Rauw y yo salimos bien coloridos en el video. Es como un carnaval de día hasta que llega la noche. El video tiene mucha energía, tiene baile también. Me van a ver tirar dos o tres pasos por primera vez. No al nivel de Rauw, pero lo hago… (ríe). Yo nací con dos pies izquierdos”.

Trabajar con su amigo lo ve como mucho más que una oportunidad rutinaria en la gestión de laborar en la música.

“Desde el principio nos hemos tratado como familia. Se siente superbién. Él es mi hermano. Me alegro un montón por el éxito que él ha tenido, unos sencillos supermundiales”, expuso. “Siempre estoy ahí apoyándolo, igual que él conmigo. Pero si de una carrera yo me alegro mucho, es la de Rauw porque yo viví con él lo que fue el proceso de salir de (la plataforma musical) Soundcloud. Me acuerdo que al principio él estaba con el estilo del baile, que en Puerto Rico mucha gente no lo entendía, que empiezan a criticar”, recordó. “Me alegro mucho por el éxito”.

Si bien todavía su trayectoria en el género urbano es joven, los años que ha ido anotando en su carrera musical le han brindado varias enseñanzas.

“Soy una persona que no tiene mucha paciencia en cuestión de esperar. Una de las cosas que más he aprendido es a tener paciencia y a enamorarme del proceso de lo que es llevar una carrera. Es una de las cosas más importantes, porque a veces uno por desesperarse comete muchos errores, y uno es joven también, y a veces por tener un poco de fama hay cosas que llegan a tu cabeza que se supone que no estén ahí”, destacó la voz del éxito En tu cuerpo, cuya versión remix con Rauw Alejandro, Lenny Tavarez y María Becerra supera las 160 millones de reproducciones en YouTube.

“También he aprendido a no perder el respeto de lo que son las finanzas. No volverme loco con el dinero. A ser juicioso y analizar cuáles van a ser mis próximos pasos en esa área, de invertir y cuidarlo. A mi entender, sé que como todo, uno sube y uno baja. Hay momentos buenos y otros no tan buenos”, analizó sobre la importancia de tratar de mantener una mentalidad realista dentro de sus logros.

“Artísticamente hablando, me gusta la madurez musical que uno toma en el camino, expandirme con otros sonidos. Voy mucho a Miami porque tiene muchas culturas, músicos, productores de otros países”, valoró el egresado de la Escuela Libre de Música de San Juan, quien adelantó que trabaja en la producción de su próxima producción discográfica, El cambio, que incluirá el sencillo Poderosa.

“Llevo varios meses trabajando en el álbum que se supone que saliera el año pasado, pero por el COVID tuve que atrasarlo un poco. Está un 80% terminado. Se supone que ya a mediados de verano o un poco más tarde salga a la calle”, dijo con ilusión Edgardo Cuevas Feliciano, quien se caracteriza por el romance y la sensualidad en muchos de sus temas. “Vienen muchas colaboraciones, hay una con Zion y Wisin”.