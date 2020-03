A seguir siendo productivo.

El intérprete urbano Lyanno es consciente de que el aislamiento por la amenaza del coronavirus no tiene por qué detener su intención por continuar compartiendo su música. Por eso manifiesta la ilusión de estrenar hoy el sencillo y el vídeo del tema romántico Luna llena.

“Es un tema bien alegre. Tiene mucho acústico. Tiene de reguetón con las baterías, pero es como una fusión de Puerto Rico, Colombia y Venezuela”, describió sobre la canción bajo el sello Rimas Music, que cuenta con la colaboración del grupo colombiano Piso 21 y del venezolano Jerry Di.

“Qué mejor que ahora que todo el mundo está en la casa, y están pendientes a las redes para escuchar música, y esta sé que les va a traer mucha alegría”, añadió convencido el vocalista, quien resaltó la química durante la creación del tema. “Surgió supernatural, la canción, de una”, enfatizó Edgardo Cuevas Feliciano sobre la composición.

“El tema trata de una escapada a la playa por la noche con esta persona especial”, agregó sobre la creación musical, cuyo vídeo se grabó en Colombia. “Es bien tropical el concepto”, afirmó con relación al clip, de la casa productora NJ Entertainment. “Sale una toma de La Perla, varias tomas de Colombia. Es bien en vivo, con paisajes”.

La situación actual por el COVID-19 le preocupa, pero procura concentrarse en lo bueno que pueda surgir dentro de la crisis.

“La música no para. La música es algo que nos mueve a todos de alguna manera u otra. Así que ahora es cuando más tenemos que producir en lo que pasa lo del coronavirus, y después para otros planes futuros. Me siento como que en un momento de mi carrera, después del primer lanzamiento, que voy a llegar a donde quiero y a seguir trabajando y haciendo música con el corazón”.

La crisis lo llevó a aplazar el lanzamiento de su próxima producción discográfica, que llamará El cambio. Pero a su vez, lo motivó con la idea de un nuevo disco.

“Después voy a sacar un EP de r&b, que no estaba dentro de los planes ni en calendario, pero como la gente está en sus casas y me he comunicado mucho con mis fanáticos, que quieren más música, voy a sacar uno”, adelantó con entusiasmo la voz de En tu cuerpo y Pa’ que vuelvas.

“Hablé con la compañía (disquera) y me dieron el permiso. Es algo más volviendo a lo que yo hacía al principio, a mis raíces, que no es música comercial ni nada, pero hay muchos fanáticos aquí en Puerto Rico que lo consumen y yo hace tiempo que no lo sacaba. Es otra de las cosas que vienen después de Luna llena”, anunció el cantautor, quien colabora con el reguetonero Tempo en el tema Tu juego. Sobre la experiencia de trabajar con él, valoró participar de un sencillo con un veterano del ritmo urbano.

“Fue una experiencia chévere para mí conocernos. No todo el mundo tiene la oportunidad de trabajar con un pionero del género”.

Se cuida

A nivel preventivo, el cantante ha procurado ser lo más fiel en mantenerse apartado siguiendo las recomendaciones médicas.

“Estoy aquí con mi hermano para evitar contagio, porque han salido tantas noticias de que uno debe evitar en lo posible estar en contacto directo con otros. Vi a mi mamá, vi a mi novia por lo menos una vez, pero voy a tratar de esperar y a tratar de estar aquí encerrado para cuidarlas y cuidarme, y estar bien de salud”, manifestó con preocupación.

“Pero me estoy entreteniendo dentro de todo porque casi nunca estoy encerrado en mi casa, y no me gusta estar mucho tiempo pegado a las redes, pero ahora, back to the basics y estar más pendiente a Instagram, a la música, a comer”, dijo entre risas. “He aumentado dos o tres libritas. Pero eso es parte del proceso”.